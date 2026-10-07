CLB Công an TP.HCM đánh rơi 2 điểm trước đại diện Thái Lan

Olaha Mạnh Đức ghi bàn thắng duy nhất giúp CLB Công an TP.HCM có 3 điểm trận mở màn Cúp các CLB Đông Nam Á 2026/27. Ảnh: CLB Công an TP.HCM.

Dù phải làm khách trên sân Ratchaburi, CLB Công an TP.HCM nhập cuộc chủ động và kiểm soát thế trận trong những phút đầu. Đội chủ nhà sử dụng nhiều cầu thủ dự bị, chủ động chơi phòng ngự và chờ cơ hội phản công.

Phút 15, thủ môn Lê Giang Patrik bắt bóng không dính sau tình huống phạt góc, tạo cơ hội để cầu thủ Ratchaburi dứt điểm. Tuy nhiên, bóng đi vọt xà khung thành đội khách.

Sau khoảng thời gian đầu trận có tốc độ cao, thế trận dần chậm lại. Đại diện của V.league vẫn là đội chủ động hơn nhưng chưa tạo được nhiều cơ hội rõ ràng. Phút 30, Đinh Quang Kiệt lăn xả phá bóng, ngăn Ratchaburi tổ chức một đợt tấn công nguy hiểm.

Đến phút 40, Olaha Mạnh Đức có bóng cách khung thành hơn 30 m và tung cú sút căng. Bóng đi vượt qua thủ môn Ratchaburi nhưng tìm đến đúng cột dọc.

CLB Công an TP.HCM cuối cùng cũng khai thông bế tắc ở phút 48. Nhận bóng ở trung lộ, tiền đạo nhập tịch Olaha Mạnh Đức thực hiện cú đặt lòng chân trái từ ngoài vùng cấm. Bóng đi hiểm, không cho thủ môn đội chủ nhà cơ hội cản phá.

Sau bàn thua, Ratchaburi đẩy cao tốc độ và liên tục gây sức ép. Phút 55, đội chủ nhà thực hiện quả phạt góc, đưa bóng về cột xa nhưng Allardice không thể tiếp cận. Bốn phút sau, một cầu thủ CLB Công an TP.HCM phá bóng suýt thành pha phản lưới, nhưng Lê Giang Patrik kịp thời cứu thua.

Phút 67, Ratchaburi đưa được bóng vào lưới đội khách sau quả tạt của Panthong. Bruno Mendes chọn điểm rơi và đánh đầu tung lưới Patrik Lê Giang. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, trọng tài xác định tiền đạo đội chủ nhà rơi vào thế việt vị và không công nhận bàn thắng.

Sau bàn thắng hụt, đội chủ nhà tiếp tục dồn đội hình lên tìm bàn gỡ. Tưởng như CLB Công an TP.HCM có thể bảo toàn chiến thắng, nhưng Ratchaburi vẫn tìm được bàn gỡ ở phút 90+2. Từ một tình huống phạt góc được tổ chức hiệu quả, Scott Allardice chọn vị trí thuận lợi và đánh đầu cận thành, ấn định tỷ số 1-1.