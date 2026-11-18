●Cúp C1 Đông Nam Á

Công an TP.HCM

1-0

Buriram

Quốc Cường 88’

ĐÃ KẾT THÚC

Tối 18/11, Công an TP.HCM đánh bại Buriram United 1-0 trên sân Bình Dương ở lượt trận thứ hai bảng A Cúp C1 Đông Nam Á 2026-2027. Trận đấu diễn ra giằng co trong phần lớn thời gian trước khi Nguyễn Thái Quốc Cường tạo khác biệt bằng cú sút đẹp mắt ở phút 88, mang về 3 điểm cho đội chủ nhà.

Hai đội nhập cuộc với tốc độ cao và liên tục gây sức ép lên khung thành đối phương. Buriram United có thời điểm tăng tốc bằng các pha phản công nhanh, khiến Công an TP.HCM phải chủ động kéo thấp đội hình. Tuy nhiên, đại diện Việt Nam vẫn tạo ra nhiều cơ hội đáng chú ý nhờ khả năng đi bóng của Olaha Mạnh Đức, Arthur Kevin Yamga và Quốc Cường.

Cơ hội nguy hiểm đầu tiên của đội chủ nhà đến ở phút thứ 6 khi Tiến Linh thoát xuống sau đường chuyền xuyên tuyến. Thủ môn Neil Etheridge kịp lao ra ngoài vòng cấm để phá bóng. Buriram đáp trả ở phút 10 với cú sút căng của Antonio Moya Vega, đưa bóng đi chệch cột dọc.

Quốc Cường ghi bàn thắng phút 88, ấn định chiến thắng cho CLB Công an TP.HCM.

Phút 27, đội khách suýt mở tỷ số khi Alexandru Tudorie chọc khe để Goran Causic xâm nhập vòng cấm. Thủ môn Lê Giang Patrik lao ra cản phá kịp thời. Chỉ ít phút sau, Yamga vượt qua hai hậu vệ Buriram rồi căng ngang thuận lợi, nhưng Tiến Linh băng vào chậm một nhịp. Quốc Cường sau đó cũng thử vận may bằng cú sút từ rìa vòng cấm nhưng bóng đi vọt xà. Hiệp một khép lại với tỷ số 0-0.

Công an TP.HCM tiếp tục chơi chủ động sau giờ nghỉ. Phút 49, Olaha Mạnh Đức thoát xuống đối mặt Etheridge nhưng dứt điểm chệch cột. Quốc Cường cũng có pha đột phá qua nhiều cầu thủ Buriram ở phút 56 nhưng không thể kết thúc thành công. Phút 86, Công an TP.HCM bất ngờ đưa bóng vào lưới nhưng bàn thắng không được công nhận vì Ngô Đăng Khoa đã đưa bóng ra ngoài đường biên trước đường chuyền cuối cùng.

Hai phút sau, bước ngoặt xuất hiện. Quốc Cường xử lý khéo léo ở rìa vòng cấm rồi tung cú sút đưa bóng vào góc cao phía xa khung thành, khiến Etheridge không thể cản phá. Bàn thắng ở phút 88 giúp Công an TP.HCM giành chiến thắng 1-0 trước đại diện Thái Lan.

Công an TP.HCM

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

1

Lê Giang Patrik

TM

5

Đinh Quang Kiệt

7

Olaha Mạnh Đức

8

Juan Jose Narvaez Solarte

10

Aldair Caputa Ferreira

12

Leonardo Da Silva Gomes

19

Nguyễn Thái Quốc Cường

22

Nguyễn Tiến Linh

27

Nguyễn Nhật Minh

28

Trần Hoàng Phúc

58

Arthur Kevin Yamga Tientcheu

DỰ BỊ

2

Trần Minh Quang

6

Đặng Văn Trâm

11

Nguyễn Phi Hoàng

16

Nguyễn Hoàng Minh Nhật

17

Võ Minh Trọng

20

Phan Văn Đức

21

Đào Quốc Gia

26

Ngô Đăng Khoa

32

Phan Văn Biểu

34

Lê Quang Hùng

39

Nguyễn Đức Phú

Buriram

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

13

Neil Leonard Etheridge

TM

2

Sasalak Haiprakhon

3

Pansa Hemviboon

16

Kenneth William Dougall

19

Kingsley Schindler

20

Antonio Moya Vega

23

Goran Causic

27

Phitiwat Sookjitthammakul

33

Thanakrit Chotmuangpak

40

Eduardo Ferreira Dos Santos

99

Alexandru Tudorie

DỰ BỊ

7

Guilherme Bissoli Campos

10

Francisco Sebastian Moyano Jimenez

17

Lucas Ahijado Quintana

18

Vukan Savicevic

30

Stefan Schimmer

31

Wanderson De Jesus Martins

34

Chatchai Bootprom

37

Darlan Pereira Mendes

39

Jakkapan Praisuwan

54

Nathakorn Rattanasuwan

75

Shinnaphat Leeoh

Thông tin trước trận Công an TP.HCM vs Buriram

Cục diện bảng A hiện vẫn khá cân bằng khi cả 6 đội đều chưa thể giành chiến thắng ở lượt đấu đầu tiên. CA TP.HCM khởi đầu bằng trận hòa 1-1 trên sân Ratchaburi, trong khi Buriram United chia điểm với Pusamania Borneo sau 90 phút không có bàn thắng. Ở cặp đấu còn lại, Kuching City FC và Tampines Rovers hòa nhau 2-2. Với những kết quả này, các đội đang có cùng 1 điểm và cơ hội cạnh tranh suất đi tiếp vẫn rộng mở.

Tuy nhiên, CA TP.HCM được dự báo sẽ đối mặt với nhiều khó khăn khi Buriram United sở hữu lực lượng chất lượng và duy trì thành tích tương đối ổn định. Sau 7 vòng đấu tại Thai League, đại diện Thái Lan thu về 16 điểm nhờ 5 chiến thắng, 1 trận hòa và 1 thất bại. Đáng chú ý, Buriram vừa vượt qua Ratchaburi với tỷ số 2-1, đội bóng từng khiến CA TP.HCM phải chia điểm ở trận ra quân.

Không chỉ thi đấu tốt tại giải quốc nội, Buriram còn cho thấy khả năng cạnh tranh trước những đối thủ mạnh ở đấu trường châu lục. Tại AFC Champions League, đội bóng Thái Lan lần lượt cầm hòa Kashima Antlers 0-0 và Gamba Osaka 1-1. Thành tích trước hai đại diện Nhật Bản phần nào phản ánh năng lực tổ chức lối chơi cũng như kinh nghiệm thi đấu quốc tế của Buriram, khiến cuộc đối đầu sắp tới trở thành thử thách đáng kể đối với đội chủ nhà.