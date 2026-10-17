CLB Công an nhân dân và Hưng Yên FC bất phân thắng bại ở giải hạng Nhất

CLB Công an nhân dân (CAND) và Hưng Yên FC bước vào cuộc đối đầu ở vòng 3 với những mục tiêu riêng sau kết quả trái ngược ở vòng đấu trước. Đội chủ nhà cần lấy lại sự tự tin sau thất bại 1-4 trên sân Khánh Hòa, trong khi Hưng Yên hướng tới việc duy trì đà hưng phấn sau chiến thắng đậm 8-1 trước Phú Thọ.

CLB Công an nhân dân mở tỉ số từ sớm (Ảnh: CAND FC)

Với lợi thế sân nhà, CAND nhập cuộc chủ động và sớm tạo ra khác biệt. Phút 10, Phạm Lý Đức thực hiện đường kiến tạo thuận lợi để Đỗ Phi Long dứt điểm trong tư thế thuận lợi, đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn 1-0.

Bàn thắng sớm giúp CAND có thêm sự tự tin. Tuy nhiên, Hưng Yên FC không để đối thủ duy trì ưu thế quá lâu. Đội khách tăng cường tranh chấp ở khu vực giữa sân, tổ chức các đợt lên bóng chủ động và từng bước gây sức ép lên hàng phòng ngự chủ nhà.

Hai đội chia điểm với 2 bàn thắng (Ảnh: HYFC)

Sức ép của Hưng Yên được cụ thể hóa ở phút 41. Từ một tình huống cố định, Tạ Xuân Trường dứt điểm, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát với tỉ số 1-1.

Sau giờ nghỉ, trận đấu diễn ra chặt chẽ với nhiều pha tranh chấp quyết liệt. Cả CAND lẫn Hưng Yên đều nỗ lực tìm kiếm bàn thắng quyết định, nhưng việc tổ chức phòng ngự của hai đội khiến các cơ hội rõ ràng không xuất hiện nhiều. Không có bàn thắng nào được ghi thêm và 1-1 là tỉ số chung cuộc.

Sau 3 vòng, Hưng Yên FC vẫn tạm đứng vị trí số 1 trên BXH với 7 điểm. Trong khi đó, CAND đứng thứ 7 với 4 điểm.