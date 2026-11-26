Sáng 26/11, tại buổi họp báo công bố giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2026, Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú tiết lộ Nguyễn Quang Hải đang có nguyện vọng chia tay đội tuyển quốc gia. Theo ông Tú, tiền vệ sinh năm 1997 mong muốn tập trung thi đấu và cống hiến cho CLB Công an Hà Nội trong giai đoạn tiếp theo của sự nghiệp.

Ông Trần Anh Tú cho biết đội tuyển Việt Nam đang trong quá trình chuyển giao lực lượng. Trước nguyện vọng của Quang Hải, HLV trưởng Kim Sang-sik vẫn chưa đồng ý để tiền vệ này chia tay đội tuyển. Nhà cầm quân người Hàn Quốc thậm chí mong muốn tổ chức một trận đấu tri ân nếu Quang Hải chính thức khép lại hành trình khoác áo đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, kế hoạch này chưa thể thực hiện do cầu thủ đang gặp chấn thương.

Đáng chú ý, ông Trần Anh Tú nhấn mạnh việc Quang Hải muốn chia tay đội tuyển mới chỉ dừng ở nguyện vọng cá nhân, chưa phải quyết định chính thức. Vì vậy, thông tin tiền vệ này giã từ đội tuyển Việt Nam cần được nhìn nhận thận trọng.

Ngay sau khi thông tin xuất hiện, CLB Công an Hà Nội cũng phát đi thông báo chính thức. Đội bóng khẳng định đội trưởng Nguyễn Quang Hải vẫn đang nỗ lực cống hiến, tập trung thi đấu trong màu áo CLB và đóng góp cho bóng đá Việt Nam cũng như đội tuyển quốc gia khi được giao nhiệm vụ.

Công an Hà Nội đồng thời nhấn mạnh mọi thông tin chính thức liên quan đến tương lai của Quang Hải chỉ được xác thực khi có công bố từ chính cầu thủ, CLB hoặc các kênh thông tin chính thức của VFF.

Trong khi đó, người đại diện của Quang Hải cũng lên tiếng bác bỏ thông tin cầu thủ đã quyết định giã từ đội tuyển quốc gia. Theo người đại diện Michele Donato Fersini, ông đã trực tiếp trao đổi với Quang Hải và nhận được xác nhận rằng những tin đồn chia tay đội tuyển là không chính xác.

Hiện tại, Quang Hải đang vắng mặt trong hai đợt tập trung gần nhất của đội tuyển Việt Nam do vấn đề chấn thương. Lần gần nhất anh khoác áo đội tuyển là tại ASEAN Cup 2026.

Với 88 lần ra sân và 16 bàn thắng cho đội tuyển quốc gia, Quang Hải là một trong những tiền vệ có đóng góp nổi bật nhất của bóng đá Việt Nam trong nhiều năm qua. Anh cũng là cầu thủ Việt Nam đầu tiên giành ba chức vô địch Đông Nam Á vào các năm 2018, 2024 và 2026.