Tối 8/10, CLB Công an Hà Nội có chuyến làm khách trên sân của Lion City Sailors tại lượt trận đầu tiên bảng B Shopee Cup 2026-2027.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, hai đội chủ động đẩy cao đội hình và tạo nên màn đôi công hấp dẫn.

CLB Công an Hà Nội thắng sát nút Lion City Sailors tại lượt trận đầu tiên bảng B Shopee Cup 2026-2027 (Ảnh: Lion City Sailors).

Phút 6, Nakamura tận dụng bóng bật ra từ hàng phòng ngự của CLB Công an Hà Nội để tung cú sút từ ngoài vòng cấm. Tuy nhiên, bóng đi quá cao so với khung thành của thủ môn Nguyễn Filip.

Chỉ 2 phút sau, Lion City Sailors tiếp tục có cơ hội khi Diogo Costa nhận bóng gần vòng cấm rồi dứt điểm chéo góc, đưa bóng đi chệch cột dọc khung thành CLB Công an Hà Nội.

Sau những phút đầu chịu sức ép, đại diện Việt Nam dần lấy lại thế trận và tổ chức được các pha tấn công nguy hiểm.

Phút 10, Brayan Perea làm tường trước vòng cấm rồi chuyền bóng thuận lợi để Leonardo Artur băng lên dứt điểm. Đáng tiếc, cú sút của tiền đạo người Brazil lại đưa bóng đi chệch cột dọc.

Không lâu sau, Leonardo Artur tiếp tục khiến hàng thủ Lion City Sailors gặp khó khăn khi đi bóng từ cánh trái vào trung lộ rồi tung cú sút hướng về góc cao, nhưng thủ môn Victor Aznar đã bay người cản phá thành công.

Sau tình huống này, Lion City Sailors dần kiểm soát bóng tốt hơn và liên tục tổ chức tấn công nhằm tìm kiếm bàn mở tỷ số.

Phút 26, từ quả đá phạt cách khung thành Công an Hà Nội hơn 20m, Giovanni Haag quyết định sút thẳng nhưng bóng đi chệch cột dọc.

Ở chiều ngược lại, CLB Công an Hà Nội dù cầm bóng ít hơn đối thủ nhưng vẫn có những tình huống triển khai tấn công khá ấn tượng.

Phút 39, Leonardo Artur khống chế bóng bằng ngực trong vòng cấm đội chủ nhà rồi tung cú vô lê đập đất, nhưng bóng đi chệch khung thành.

Khi các tiền đạo của hai đội liên tục bỏ lỡ cơ hội và hiệp một tưởng chừng sẽ khép lại với tỷ số hòa, bất ngờ đã xảy ra.

Phút 45+2, Brayan Perea đột phá từ trung lộ vào vòng cấm rồi thực hiện đường chuyền giật gót khi thủ môn Lion City Sailors băng ra cản phá. Leonardo Artur có mặt đúng lúc, dứt điểm ghi bàn mở tỷ số cho đại diện Việt Nam.

Bước sang hiệp hai, Lion City Sailors chủ động đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa. Tuy nhiên, hàng phòng ngự Công an Hà Nội vẫn duy trì sự tập trung và không để đối phương có nhiều khoảng trống để dứt điểm.

CLB Công an Hà Nội có trận ra quân thành công tại Shopee Cup 2026-2027 (Ảnh: Lion City Sailors).

Phút 57, HLV Mano Polking thực hiện một loạt sự thay đổi nhân sự khi tung Quang Hải, Thành Long, Đình Bắc vào sân nhằm tăng cường khả năng kiểm soát bóng và tấn công của Công an Hà Nội.

Những điều chỉnh này nhanh chóng giúp Công an Hà Nội tạo ra các cơ hội nguy hiểm về phía khung thành đối phương.

Phút 60, Leonardo Artur dứt điểm ở góc hẹp khiến thủ môn Aznar phải đẩy bóng ra. Stefan Mauk lập tức băng vào đá bồi nhưng bóng lại đi vọt xà ngang.

Chỉ một phút sau, Quang Vinh thoát xuống nhận bóng trong vòng cấm rồi tung cú dứt điểm. Tuy nhiên, thủ môn Aznar đã kịp thời băng ra cản phá trong tình huống đối mặt.

Liên tiếp thoát thua, Lion City Sailors dần lấy lại thế trận và tổ chức những đợt tấn công nhằm gây sức ép lên hàng phòng ngự CLB Công an Hà Nội.

Phút 66, Stewart dâng cao bên cánh phải rồi thực hiện đường tạt bóng thuận lợi để Song Ui-yong băng vào dứt điểm một chạm. Đáng tiếc, bóng lại đi chệch khung thành đội khách.

5 phút sau, Lion City Sailors tiếp tục có cơ hội khi Nakamura nhận đường chuyền của Ramselaar rồi dứt điểm trong vòng cấm. Tuy nhiên, Đoàn Văn Hậu đã kịp thời can thiệp, đưa bóng đi hết đường biên ngang.

Những phút cuối trận, đội chủ nhà ra sức tấn công nhưng không tìm được bàn gỡ hòa và chấp nhận thất bại 0-1 trước CLB Công an Hà Nội.