CLB Công an Hà Nội thắng nghẹt thở Shanghai Port tại AFC Champions League Elite

Tối 27/10, CLB Công an Hà Nội có chuyến làm khách trên sân của Shanghai Port tại lượt trận thứ ba AFC Champions League Elite 2026-2027. Trước cuộc đọ sức này, đoàn quân của HLV Mano Polking chưa giành được điểm nào sau hai thất bại trước Gamba Osaka (1-4) và Kashima Antlers (0-1). Trong khi đó, đại diện Trung Quốc có 4 điểm với một chiến thắng và một trận hòa.

CLB Công an Hà Nội có chiến thắng đầu tiên tại AFC Champions League Elite 2026-2027 (Ảnh: CAHN).

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Shanghai Port chủ động đẩy cao đội hình tấn công. Phút 2, Wu Lei có tình huống uy hiếp khung thành Công an Hà Nội nhưng hàng phòng ngự đội khách đã kịp thời hóa giải. Trước sức ép của đối phương, các học trò của HLV Mano Polking vẫn thi đấu tự tin và có lời đáp trả ngay sau đó, nhưng cú dứt điểm của Cao Pendant Quang Vinh lại đưa bóng đi vọt xà ngang.

Dù phải thi đấu trên sân khách, nhưng Công an Hà Nội không lựa chọn cách chơi phòng ngự. Đội bóng ngành Công an vẫn chủ động tổ chức những tình huống phối hợp nhằm khai thác khoảng trống trong hệ thống phòng ngự đối phương. Ở chiều ngược lại, đội chủ nhà cũng liên tục gây sức ép bằng những pha lên bóng tốc độ.

Thế trận giằng co tiếp tục được duy trì khi cả hai đội đều có những cơ hội ghi bàn. Tuy nhiên, sự khác biệt chỉ xuất hiện ở phút 35. Từ tình huống tổ chức tấn công bên cánh, Stefan Mauk đưa bóng vào vòng cấm để Alan chuyền lại cho Perea. Trong tư thế thuận lợi, tiền đạo này dứt điểm cận thành, mở tỷ số cho Công an Hà Nội.

Bàn thắng giúp đại diện Việt Nam có được lợi thế và thêm sự tự tin trong những phút cuối hiệp một. Trong khi đó, Shanghai Port buộc phải đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Phút 43, Alan chuyền bóng thuận lợi cho Leo Artur dứt điểm trong vòng cấm nhưng bóng lại tìm đến cột dọc khung thành đội chủ nhà.

Bỏ lỡ cơ hội, đoàn quân của HLV Mano Polking nhanh chóng phải nhận bàn thua. Phút 44, Prince đi bóng ở khu vực trước vòng cấm rồi tung cú sút trúng chân Frans Putros. Bóng đổi hướng khiến thủ môn Nguyễn Filip không thể cản phá, giúp Shanghai Port gỡ hòa 1-1.

Bước sang hiệp hai, Công an Hà Nội tiếp tục cho thấy quyết tâm giành chiến thắng khi chủ động tìm kiếm cơ hội tấn công. Phút 49, Leo Artur có pha đi bóng kỹ thuật vào vòng cấm Shanghai Port trước khi tung cú sút chìm đưa bóng qua hai chân hậu vệ đối phương, đánh bại thủ môn Yan Junling, nâng tỷ số lên 2-1.

Tuy nhiên, sau khi bị dẫn trước, Shanghai Port gia tăng sức ép về phía khung thành Công an Hà Nội. Phút 60, từ tình huống đá phạt ngoài vòng cấm, Miguel Campos thực hiện cú sút đưa bóng vào góc cao khung thành, gỡ hòa 2-2 cho đại diện Trung Quốc.

Shanghai Port (áo đỏ) để thua đáng tiếc trên sân nhà (Ảnh: AFC).

Sau bàn thua, HLV Polking thực hiện một số điều chỉnh về nhân sự khi tung Quang Hải và Lê Phạm Thành Long vào sân nhằm tăng cường khả năng kiểm soát khu vực giữa sân. Phút 69, Leo Artur thực hiện đường căng ngang thuận lợi để Perea đệm bóng cận thành, hoàn tất cú đúp và nâng tỷ số lên 3-2.

Ở chiều ngược lại, Shanghai Port đẩy cao đội hình tấn công và tạo ra sức ép rất lớn trước khung thành đội khách.

Phút 74, trọng tài xác định Adou Minh phạm lỗi với cầu thủ đối phương trong vòng cấm và cho Shanghai Port được hưởng quả phạt đền. Ở lần sút đầu tiên, Nguyễn Filip đã cản phá thành công. Tuy nhiên, trọng tài xác định thủ thành Công an Hà Nội di chuyển khỏi vạch vôi quá sớm nên yêu cầu thực hiện lại. Ở lần đá lại, Mateus Vital sút bóng trúng cột dọc.

Trong những phút cuối, Shanghai Port liên tục đẩy cao đội hình và tạo sức ép về phía khung thành Nguyễn Filip nhưng không tìm được bàn gỡ, qua đó chấp nhận thất bại 2-3 trước Công an Hà Nội.