CLB Công An Hà Nội thắng nghẹt thở đội bóng Singapore tại giải Đông Nam Á

CLB Công an Hà Nội (áo đỏ) đã có một ngày thi đấu đầy bản lĩnh trước Lion City. Ảnh: VFF

CLB Công an Hà Nội bước vào trận đấu với sự tự tin nhất định khi từng thắng Lion City Sailors 5-0 trong lần duy nhất hai đội gặp nhau vào năm 2024. Tuy nhiên, mọi chuyện không dễ dàng như vậy khi đại diện Singapore được thi đấu trên sân nhà và nhập cuộc đầy chủ động.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Lion City Sailors tràn lên gây sức ép. Phút thứ 9, Diogo Costa có khoảng trống và tung cú dứt điểm chéo góc, nhưng bóng đi chệch khung thành. Đội chủ nhà tiếp tục kiểm soát thế trận. Phút 22, từ một quả phạt góc, bóng được đưa vào khu vực nguy hiểm nhưng không cầu thủ nào của Lion City Sailors kịp chạm bóng. Bốn phút sau, Haag khiến hàng thủ CAHN chao đảo với cú đá phạt từ khoảng cách hơn 20m. Bóng đi sát cột dọc trong gang tấc.

CAHN gặp không ít khó khăn trước sức ép liên tục của đối thủ. Phút 33, Phaeton thoát xuống, dứt điểm ở góc hẹp và đưa bóng vào lưới. Tuy nhiên, trọng tài xác định tiền đạo đội chủ nhà đã việt vị. Trong lúc Lion City Sailors đang chiếm ưu thế, CAHN bất ngờ tung đòn quyết định. Phút 45+2, Bryan Perea có pha đột phá mạnh mẽ vào vòng cấm. Tiền đạo CAHN không dứt điểm mà thực hiện cú đánh gót tinh tế, đưa bóng đến đúng vị trí của Leo Artur. Không bỏ lỡ cơ hội, Leo Artur dứt điểm cận thành, mở tỷ số 1-0. Bàn thắng đến đúng thời điểm giúp CAHN bước vào giờ nghỉ với lợi thế quý giá.

Các cầu thủ Công an Hà Nội thi đấu đầy bản lĩnh. Ảnh: VFF

Sang hiệp 2, Lion City Sailors không còn gì để mất. Đội chủ nhà đẩy cao đội hình, liên tục tổ chức tấn công nhằm tìm bàn gỡ.

CAHN chủ động chơi chắc chắn. Hàng phòng ngự đội khách duy trì cự ly hợp lý, trong khi Filip Nguyễn tiếp tục là điểm tựa phía sau. Phút 61, CAHN suýt nhân đôi cách biệt. Quang Vinh thoát xuống đối mặt thủ môn Aznar nhưng cú dứt điểm không thắng được người gác đền đội chủ nhà. Bỏ lỡ cơ hội, CAHN tiếp tục phải đối mặt với sức ép lớn.

Phút 71, Nakamura có pha dứt điểm một chạm trong vòng cấm. Bóng hướng về phía khung thành CAHN, nhưng Văn Hậu xuất hiện đúng lúc, lăn xả ngăn chặn. Thời gian càng trôi về cuối, sức ép của Lion City Sailors càng lớn. CAHN lùi đội hình, kiên trì bảo vệ thành quả và chờ cơ hội phản công. Phút 86, đội khách có cơ hội kết thúc trận đấu. Từ đường tạt của đồng đội, Đình Bắc dứt điểm nhưng bóng đi chệch khung thành.

Tiếng còi mãn cuộc vang lên cũng là lúc CAHN thở phào. Đội bóng ngành Công an bảo toàn chiến thắng 1-0 sau hơn 90 phút đầy thử thách trên đất Singapore.

Ba điểm cùng trận giữ sạch lưới giúp CAHN có khởi đầu đáng chú ý tại Shopee Cup 2026-2027. Quan trọng hơn, đại diện Việt Nam cho thấy khả năng chịu sức ép và sự hiệu quả trong những thời điểm quyết định.