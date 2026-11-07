CLB Công an Hà Nội thắng kịch tính trận derby ngành Công an

Tối 7-11, trên sân Hàng Đẫy, CLB Công an Hà Nội tiếp CLB Công an TP.HCM tại vòng 7 V-League 2026/27. Đây là lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ, V-League chứng kiến trận derby ngành Công an.

Khác với tranh Siêu cúp hồi đầu mùa, nơi Công an Hà Nội thắng thuyết phục 5-0, màn so tài giữa hai đội diễn ra với tốc độ cao cùng nhiều tình huống "ăn miếng trả miếng" từ hai đội.

Trận derby ngành Công an diễn ra hấp dẫn (Ảnh: CAHN FC)

CLB Công an Hà Nội là đội chơi chủ động hơn. Phút 40, đội chủ nhà đưa được bóng vào lưới Công an TP.HCM nhưng trọng tài đã xác định có lỗi của Đình Bắc khi va chạm với Quang Kiệt, không công nhận bàn thắng.

Phút 53, Công an TP.HCM gây chú ý với cú sút chéo góc đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc của Olaha.

Chỉ 5 phút sau đó, Perea kiến tạo cho Alan tung ra cú sút quyết đoán, bóng đi tung nóc lưới khung thành đội khách, mở tỉ số cho Công an Hà Nội.

Alan ăn mừng bàn thắng mở tỉ số (Ảnh: CAHN FC)

Công an Hà Nội thắng kịch tính chung cuộc 2-1 (Ảnh: CAHN FC)

Phút 71, Công an TP.HCM gỡ hòa 1-1. Thủ môn Nguyễn Filip trong pha băng ra cản phá đã phạm lỗi với Yamga. Trên chấm phạt đền, cầu thủ Việt kiều Minh Hoàng dứt điểm thành công.

Quyết tâm chiến thắng của Công an Hà Nội được đền đáp bằng pha ấn định tỉ số 2-1 ở phút 81, sau cú đánh đầu tung lưới đội khách của Alan.

3 điểm giành được tại derby ngành Công an giúp CLB Công an Hà Nội vươn lên vị trí nhì bảng với 14 điểm sau 7 vòng đấu, kém đội đầu bảng Nam Định 2 điểm và hơn 1 điểm so với đội xếp hạng ba là SLNA.

Xếp hạng V-League 2026/27 tính tới ngày 7-11