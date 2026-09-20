CLB Công an Hà Nội thắng Đồng Nai 3-0: Thẻ đỏ bước ngoặt, 3 bàn chóng vánh

●V.League

Đồng Nai

0-3

CAHN

ĐANG CẬP NHẬT

Tối 20/9, Công an Hà Nội đánh bại Đồng Nai 3-0 trên sân Bình Phước (Đồng Nai) ở vòng 3 V.League. Đội khách chơi hơn người từ phút 15 nhưng phải chờ đến đầu hiệp hai mới phá được thế bế tắc. Alan, Brayan Perea và Thành Long ghi 3 bàn chỉ trong vòng 7 phút, giúp Công an Hà Nội giành chiến thắng thuyết phục.

Công an Hà Nội chiếm ưu thế ngay từ hiệp một. Đội khách kiểm soát bóng 66%, thực hiện 8 pha dứt điểm với 4 lần trúng đích, trong khi Đồng Nai chỉ có 3 cú sút và không lần nào đưa bóng trúng khung thành. Thế trận càng thuận lợi cho Công an Hà Nội sau bước ngoặt ở phút 15.

Trong một pha tranh chấp gần đường biên, Văn Sơn có hành động đánh cùi chỏ Đình Bắc và nhận thẻ đỏ trực tiếp. Đồng Nai phải chơi với 10 người trong phần lớn thời gian còn lại của trận đấu. Công an Hà Nội sau đó kiểm soát bóng nhiều hơn và liên tục đưa bóng sang phần sân đối phương. Tuy nhiên, hàng thủ Đồng Nai vẫn duy trì được sự tập trung, trong khi thủ môn Văn Phong có những pha xử lý tốt. Hiệp một khép lại mà chưa có bàn thắng.

Sức ép của Công an Hà Nội cuối cùng được chuyển hóa ngay đầu hiệp hai. Phút 52, Thành Long treo bóng vào vòng cấm để Alan bật cao đánh đầu mở tỷ số. Chỉ 3 phút sau, Leo Artur thực hiện quả tạt chính xác cho Perea đánh đầu đập đất, nhân đôi cách biệt.

Đồng Nai chưa kịp ổn định lại đội hình thì tiếp tục nhận bàn thua. Phút 58, Thành Long dứt điểm từ tuyến hai, bóng chạm chân Hữu Tuấn đổi hướng khiến thủ môn Văn Phong không thể cản phá. Công an Hà Nội nâng tỷ số lên 3-0 và gần như định đoạt trận đấu chỉ trong vòng 7 phút.

Sau khi tạo cách biệt an toàn, Công an Hà Nội tiếp tục kiểm soát thế trận. Đội khách kết thúc trận đấu với 67% thời lượng giữ bóng, 17 pha dứt điểm và 8 lần trúng đích. Đồng Nai chỉ có 7 cú sút, 2 lần hướng bóng trúng khung thành. Sự chênh lệch còn thể hiện ở số quả phạt góc, khi Công an Hà Nội có 10 lần thực hiện so với một của đội chủ nhà.

Đồng Nai vẫn cố gắng tìm bàn danh dự nhưng việc phải chơi thiếu người khiến khả năng tổ chức tấn công bị hạn chế đáng kể. Công an Hà Nội bảo toàn lợi thế trong phần còn lại và khép lại trận đấu với chiến thắng 3-0.

Đồng Nai

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

2

Dương Văn Khoa

TM

3

Huỳnh Sinh

5

Nguyễn Thành Lộc

7

Milos Vulic

9

Ivan Virgil Andrei

15

Nguyễn Hữu Tuấn

16

Lê Văn Sơn

17

Phạm Văn Phong

20

Lưu Tự Nhân

77

Sầm Ngọc Đức

91

Lê Thanh Bình

Công an Hà Nội

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

1

Nguyễn Filip

TM

7

Cao Pendant Quang Vinh

9

Nguyễn Đình Bắc

10

Leonardo Artur De Melo

11

Lê Phạm Thành Long

19

Nguyễn Quang Hải

38

Nguyễn Adou Leygley Minh

55

Frans Dhia Jirjis Putros

68

Bùi Hoàng Việt Anh

88

Lê Văn Đô

90

Brayan Andres Perea Vargas

Thông tin trước trận Đồng Nai vs Công an Hà Nội

Đồng Nai đứng thứ 12 trên bảng xếp hạng trước vòng 3, chưa có điểm sau hai trận. Đội bóng này lần lượt thua Thể Công Viettel 0-2 và Hà Tĩnh 0-1, chưa ghi bàn và nhận 3 bàn thua.

Trong 10 trận gần nhất trên mọi đấu trường, Đồng Nai thắng 6 và thua 4, ghi 19 bàn, thủng lưới 7 lần. Trước khi bước vào V.League 2026-2027, đội từng có chuỗi 3 chiến thắng liên tiếp trước Long An, TP.HCM và Văn Hiến.

CLB Công an Hà Nội đấu với Đồng Nai ở vòng 3 V.League.

Công an Hà Nội đứng thứ 3 với 6 điểm sau hai vòng, toàn thắng trước Hà Tĩnh 2-0 và Thể Công Viettel 1-0. Đội bóng của HLV Alexandre Polking chưa thủng lưới bàn nào tại V.League mùa này.

Tính 10 trận gần nhất trên mọi đấu trường, Công an Hà Nội thắng 7, hòa 1 và thua 2, ghi 20 bàn, nhận 8 bàn thua. Trận gần nhất của đội bóng thủ đô là thất bại 1-4 trước Gamba Osaka tại AFC Champions League Elite ngày 15/9.

Đồng Nai và Công an Hà Nội chưa từng gặp nhau kể từ khi CLB Công an Hà Nội lên hạng, đổi tên và xây dựng lại lực lượng vào năm 2023.