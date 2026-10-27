CLB Công an Hà Nội đã tạo nên dấu ấn đáng nhớ tại đấu trường danh giá nhất cấp CLB châu Á khi vượt qua chủ nhà Shanghai Port với tỷ số 3-2.

Thắng 3-2 CLB Công an Hà Nội tạo dấu mốc lịch sử tại Cúp C1 châu Á. Ảnh: CAHN.

Trong trận đấu giàu cảm xúc, đại diện bóng đá Việt Nam ba lần vươn lên dẫn trước, thể hiện bản lĩnh và khả năng tận dụng cơ hội hiệu quả.

Perea tỏa sáng với cú đúp

Dù phải thi đấu trên sân khách, CAHN nhập cuộc tự tin và sẵn sàng chơi đôi công với Shanghai Port. Đội chủ nhà kiểm soát bóng nhiều hơn, nhưng thầy trò HLV Mano Polking vẫn tổ chức thế trận hợp lý, tạo ra những tình huống tấn công nguy hiểm.

Phút 35, Stephan Mauk thực hiện đường căng ngang để Alan nhả bóng thuận lợi cho Perea dứt điểm cận thành, mở tỷ số 1-0 cho CAHN.

Perea tỏa sáng với cú đúp bàn thắng. Ảnh: CAHN.

Tuy nhiên, lợi thế của đội khách không được duy trì lâu. Phút 43, Ampem ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Shanghai Port, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát trước giờ nghỉ.

Bước sang hiệp hai, tốc độ trận đấu được đẩy lên cao với những pha ăn miếng trả miếng liên tiếp. Phút 49, Leo Artur đột phá vào vòng cấm rồi tung cú sút chìm hiểm hóc, đánh bại thủ môn Yan Junling, đưa CAHN vượt lên dẫn 2-1.

Đội chủ nhà tiếp tục gây sức ép và được đền đáp ở phút 60. Từ tình huống đá phạt, Miguel Campos thực hiện cú sút đẹp mắt, san bằng tỷ số 2-2 cho Shanghai Port.

Nguyễn Filip xuất sắc, CAHN bảo toàn chiến thắng

Không chấp nhận chia điểm, CAHN tiếp tục đẩy cao đội hình và tổ chức những pha phản công sắc bén.

Phút 69, Leo Artur đi bóng từ cánh trái rồi căng ngang thuận lợi để Perea băng vào đệm bóng cận thành, hoàn tất cú đúp và nâng tỷ số lên 3-2 cho đội khách.

Kịch tính được đẩy lên cao ở phút 77, khi Shanghai Port được hưởng phạt đền. Tuy nhiên, sau tình huống phải kiểm tra VAR và thực hiện lại cú sút, cầu thủ đội chủ nhà vẫn không thể đánh bại thủ môn Nguyễn Filip.

Công an Hà Nội giành 3 điểm quý giá tại AFC Champions League Elite. Ảnh: CAHN.

Pha cứu thua quan trọng của thủ thành Việt kiều giúp CAHN bảo vệ lợi thế mong manh.

Những phút cuối, Shanghai Port nỗ lực tìm bàn gỡ nhưng hàng phòng ngự CAHN đứng vững trước sức ép. Chung cuộc, đội bóng của HLV Mano Polking giành chiến thắng 3-2 ngay trên sân khách.

Ba điểm quý giá không chỉ đánh dấu chiến thắng đầu tiên của CAHN tại AFC Champions League Elite mà còn tiếp thêm sự tự tin cho đại diện Việt Nam trong hành trình chinh phục đấu trường châu lục.

Màn trình diễn của Perea, Leo Artur cùng sự chắc chắn của Nguyễn Filip cho thấy CAHN đủ khả năng tạo ra những bất ngờ trước các đối thủ hàng đầu châu Á.