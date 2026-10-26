CLB Công an Hà Nội quyết thắng nhà vô địch Trung Quốc ở Cúp C1 châu Á

CLB Công an Hà Nội quyết thắng trước Cảng Thượng Hải ở Cúp C1. Ảnh: Internet.

Phát biểu tại buổi họp báo trước trận gặp Cảng Thượng Hải ở Cúp C1 châu Á, HLV Mano Polking của Công an Hà Nội FC khẳng định: “Chúng tôi đã có mặt tại đây từ hai ngày trước để chuẩn bị những điều kiện tốt nhất cho các cầu thủ. Toàn đội đã có buổi tập rất chất lượng ngày hôm qua và cảm thấy hoàn toàn sẵn sàng. Giải AFC Champions League Elite là đấu trường hoàn toàn mới mẻ, nhưng chúng tôi thực sự tận hưởng hành trình này”.

Ông Polking nói tiếp: "CLB Công an Hà Nội đến Thượng Hải với mục tiêu thi đấu thật tốt, đại diện cho bóng đá Việt Nam một cách xứng đáng nhất và nỗ lực giành những điểm số đầu tiên tại giải”.

Sau hai lượt trận đầu tiên tại AFC Champions League Elite, Công an Hà Nội thất bại trước cả 2 đại diện Nhật Bản là Gamba Osaka và Kashima Antlers, chưa có điểm nào, qua đó chịu áp lực phải cải thiện thành tích trong chuyến làm khách trên đất Trung Quốc.

Không chỉ gặp khó ở đấu trường châu lục, phong độ gần đây của Công an Hà Nội cũng khiến người hâm mộ thất vọng. Đội bóng Thủ đô đang trải qua chuỗi 3 trận liên tiếp hòa và thua trên mọi đấu trường. Khó khăn càng tăng lên khi tiền đạo Nguyễn Đình Bắc không thể góp mặt vì vấn đề sức khỏe.

Ở phía đối diện, Cảng Thượng Hải đang có khởi đầu tốt hơn đối thủ tại giải đấu khi giành được 4 điểm sau 2 lượt trận. Với vị thế nhà vô địch Trung Quốc mùa giải 2025 cùng lợi thế sân nhà Pudong Stadium, đội bóng này được dự báo sẽ mang đến nhiều khó khăn cho CLB Công an Hà Nội.

Trận đấu giữa Cảng Thượng Hải và Công an Hà Nội diễn ra lúc 17h ngày 27/10 tại sân vận động Pudong Stadium, Trung Quốc.