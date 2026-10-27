CLB Công an Hà Nội làm nên lịch sử ở Champions League châu Á

CLB Công an Hà Nội làm nên lịch sử tại AFC Champions League Elite 2026/27 với chiến thắng đầu tiên trong lịch sử của một CLB Việt Nam ở sân chơi này. Ảnh: CLB Công an Hà Nội.

Trước chuyến làm khách trên sân Shanghai Port tối 27/10, CLB Công an Hà Nội chưa giành được điểm nào sau hai trận toàn thua tại AFC Champions League Elite 2026/27. Trong khi đó, đại diện Trung Quốc có 4 điểm và được đánh giá cao hơn nhờ lợi thế sân nhà.

Shanghai Port nhập cuộc chủ động, kiểm soát thế trận và liên tiếp tạo ra những tình huống nguy hiểm về phía khung thành Nguyễn Filip. Tuy nhiên, CLB Công an Hà Nội mới là đội mở tỷ số trước. Phút 35, Stephan Mauk chuyền bóng trong vùng cấm để Leo Artur làm tường, tạo điều kiện cho Brayan Perea đệm bóng vào lưới trống.

Tuy nhiên, đội khách không giữ được lợi thế trước giờ nghỉ. Phút 43, Prince Ampem đi bóng bên cánh trái rồi dứt điểm từ ngoài vùng cấm. Bóng chạm chân Frans Putros, đổi hướng khiến Nguyễn Filip không thể cản phá, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.

Sang hiệp hai, hai đội tạo nên màn rượt đuổi hấp dẫn. Phút 49, Leo Artur đột phá kỹ thuật vào vùng cấm trước khi tung cú sút chìm, đưa bóng xuyên qua hàng thủ đối phương và đánh bại thủ môn Yan Junling, giúp đại diện V.League lần thứ hai vượt lên dẫn trước.

Shanghai Port tiếp tục thể hiện sức tấn công đáng gờm. Phút 60, Miguel Campos thực hiện cú sút phạt đầy uy lực từ ngoài vùng cấm, đưa bóng găm vào góc cao khung thành, khiến Nguyễn Filip không có cơ hội cản phá, quân bình tỷ số 2-2.

HLV Alexandre Polking lập tức điều chỉnh nhân sự ở phút 66 khi tung Nguyễn Quang Hải và Lê Phạm Thành Long vào sân thay Alan Grafite cùng Damia Sabater, nhằm tăng cường khả năng kiểm soát tuyến giữa. Đến phút 69, Leo Artur di chuyển phá bẫy việt vị rồi căng ngang thuận lợi để Perea đệm bóng cận thành, hoàn tất cú đúp và tái lập lợi thế cho đội khách.

Kịch tính tiếp tục xuất hiện ở phút 77 khi trọng tài cho Shanghai Port hưởng phạt đền sau tình huống Adou Minh phạm lỗi trong vùng cấm. Nguyễn Filip cản phá thành công cú sút đầu tiên, nhưng trọng tài yêu cầu đá lại do cho rằng thủ môn đội bóng ngành công an đã rời vạch vôi sớm. Dẫu vậy, ở lần thực hiện thứ hai, Mateus Vital của đội chủ nhà lại sút bóng trúng cột dọc.

Công an Hà Nội bảo toàn chiến thắng 3-2, qua đó giành những điểm số đầu tiên tại giải và tạo dấu mốc lịch sử cho bóng đá Việt Nam ở AFC Champions League Elite.

Xếp hạng vùng Đông AFC Champions League Elite sau lượt trận ba. Đồ họa: AFC.