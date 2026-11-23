Phát biểu tại họp báo trước trận, HLV Mano Polking đánh giá Vissel Kobe là đối thủ có chất lượng chuyên môn cao, sở hữu nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm cùng lối chơi tổ chức chặt chẽ.

HLV Mano Polking quyết tâm cùng các học trò giành kết quả tích cực trước đội bóng Nhật Bản. Ảnh: CAHN FC

Tuy nhiên, Công an Hà Nội đã chuẩn bị các phương án chiến thuật và sẵn sàng bước vào cuộc so tài với tinh thần quyết tâm cao.

Đại diện đội chủ nhà, thủ môn Nguyễn Filip cũng bày tỏ sự tự tin trước trận đấu. Anh cho biết toàn đội đang có trạng thái tinh thần tốt, đồng thời nhấn mạnh sự tập trung, đoàn kết và tuân thủ đấu pháp sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc tìm kiếm kết quả thuận lợi.

Ở phía đối diện, HLV Michael Skibbe dành sự tôn trọng cho Công an Hà Nội, đánh giá đội bóng Việt Nam có sự tiến bộ và chất lượng nhân sự đáng chú ý. Vissel Kobe cũng đã chuẩn bị kỹ cho chuyến làm khách, hướng đến mục tiêu thể hiện phong độ tốt nhất.

Thủ môn Nguyễn Filip bày tỏ sự tự tin trước trận đấu. Ảnh: CAHN FC

Cầu thủ Tetsushi Yamakawa khẳng định đội khách sẽ tập trung tối đa, không chủ quan trước đối thủ và quyết tâm tạo ra màn trình diễn tích cực.

Cuộc đối đầu giữa Công an Hà Nội và Vissel Kobe sẽ diễn ra vào lúc 19h15 tối 24.11 trên sân Hàng Đẫy (Hà Nội), được kỳ vọng sẽ mang đến màn so tài hấp dẫn, khi cả hai đều cần điểm số để cải thiện vị trí tại đấu trường châu lục.

Lợi thế sân nhà cùng sự cổ vũ của khán giả sẽ là động lực để đại diện Việt Nam thử sức và hướng đến việc có được điểm số trước đối thủ đến từ Nhật Bản.