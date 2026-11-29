Đại diện CLB Công an Hà Nội tặng quà lưu niệm áo đấu cho Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu

Chuyến thăm diễn ra trước thềm trận đấu giữa CLB Công an Hà Nội và CLB Kashiwa Reysol ngày 1.12 trong khuôn khổ AFC.

Tại buổi tiếp, Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu bày tỏ sự quan tâm tới hoạt động của CLB Công an Hà Nội, đồng thời khẳng định Đại sứ quán sẽ hỗ trợ kết nối đội bóng với các câu lạc bộ bóng đá Nhật Bản, thúc đẩy giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, hợp tác chuyên môn và hướng tới thiết lập quan hệ kết nghĩa giữa các câu lạc bộ hai nước.

Đại tá Trần Văn Hùng, Phó Chủ tịch CLB Công an Hà Nội cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của Đại sứ và Đại sứ quán; đồng thời bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác quốc tế, mở rộng kết nối với các câu lạc bộ bóng đá Nhật Bản, góp phần thúc đẩy sự phát triển của bóng đá Việt Nam.

Cũng trong ngày 28.11, tại Trường Đại học Ryutsu Keizai, các cầu thủ CLB Công an Hà Nội đã có buổi giao lưu với đông đảo người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Chương trình diễn ra trong không khí thân tình, sôi nổi với các hoạt động gặp gỡ, trò chuyện và chụp ảnh lưu niệm.

Quang cảnh buổi giao lưu

Chia sẻ tại chương trình, bà Lê Thương, Phó Chủ tịch Liên hiệp hội Người Việt Nam tại Nhật Bản, Chủ tịch Hiệp hội Người Việt Nam vùng Kansai cho biết cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản rất vui mừng và tự hào khi được đón các cầu thủ CLB Công an Hà Nội sang thi đấu.

Đây không chỉ là hoạt động thể thao mà còn là dịp để kiều bào thể hiện tình cảm, sự gắn bó với quê hương và cổ vũ các đội bóng Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Bà Lê Thương nhấn mạnh, các hội đoàn và cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản sẽ tích cực phối hợp, vận động người hâm mộ đến sân cổ vũ, tạo không khí đoàn kết, nhiệt tình và thể hiện hình ảnh đẹp của người Việt Nam ở nước ngoài.

Hoạt động giao lưu đã góp phần thắt chặt tình cảm giữa đội bóng với người hâm mộ xa quê, đồng thời phát huy vai trò của cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản trong kết nối, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam thông qua thể thao.

Ngày 1.12 tới, CLB Công an Hà Nội sẽ thi đấu với CLB Kashiwa Reysol trong khuôn khổ AFC. Sự đồng hành và cổ vũ của cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản được kỳ vọng sẽ tiếp thêm động lực cho đội bóng, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết và tình yêu bóng đá Việt Nam nơi đất khách.