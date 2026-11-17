Johor Darul Ta'zim là đội bóng giàu thành tích nhất Malaysia với 12 chức vô địch liên tiếp từ mùa 2014 đến nay. Đội bóng này hiện đang giữ kỷ lục thế giới: đội có chuỗi trận bất bại nhiều nhất tại giải vô địch quốc gia: 114 trận (tính tới ngày 17-11-2026).

Đây cũng là đại diện hàng đầu Đông Nam Á, thường xuyên dự các cúp châu Á. Mùa này, cũng giống như Công an Hà Nội, Johor Darul Ta'zim cùng lúc dự các giải quốc nội, C1 châu Á và C1 Đông Nam Á.

Johor Darul Ta'zim sở hữu đội hình đắt giá nhất Cúp C1 Đông Nam Á Đông Nam Á (ảnh trái), với rất nhiều ngoại binh, cầu thủ nhập tịch đắt giá

Đại diện Malaysia sở hữu đội hình "khủng" xét trong khu vực, với tổng cộng 39 cầu thủ, trong đó chỉ 7 cầu thủ sinh ra và lớn lên tại Malaysia, số còn lại ngoại binh và nhập tịch.

Đáng chú ý trong số này có 4 cầu thủ nhập tịch "lậu" từng bị FIFA phanh phui và vừa hết án treo giò từ ngày 1-11-2026, gồm: tiền đạo João Figueiredo (Brazil), tiền vệ Héctor Hevel (Hà Lan), hậu vệ Jon Irazabal (Tây Ban Nha), Gabriel Palmero (Tây Ban Nha).

Trong 10 đội dự C1 Đông Nam Á mùa này, Johor Darul Ta'zim sở hữu đội hình đắt giá nhất: 15,93 triệu euro (gần 500 tỉ đồng), gấp 2,5 giá trị đội hình CLB Công an Hà Nội (6,45 triệu euro).

Tiền vệ Stefan Mauk (600.000 euro) là cầu thủ đắt giá nhất bên phía chủ nhà Công an Hà Nội.

Đội hình gần 500 tỉ đồng của Johor Darul Ta'zim

Trong khi, Johor Darul Ta'zim có 10 cầu thủ từ 600.000 euro trở lên, bao gồm 4 cầu thủ "triệu đô" là hậu vệ Dani Bolt và các tiền vệ Dejan Petrovic, Nacho Méndez, Nené.

Tại C1 Đông Nam Á 2026/27, cả Công an Hà Nội và Johor Darul Ta'zim cùng giành 3 điểm sau trận ra quân thắng lợi. Đây cũng là hai trong 4 ứng viên bảng A cạnh tranh vé vào vòng đấu loại trực tiếp, bên cạnh Persib (Indonesia) và Port (Thái Lan).

Chưa từng gặp nhau trong quá khứ song ở mùa 2026/27 này, CLB Công an Hà Nội và Johor Darul Ta'zim sẽ có 2 cuộc chạm trán đáng chú ý tại vòng bảng Cúp C1 Đông Nam Á (19h30 ngày 19-11, sân Hàng Đẫy) và Cúp C1 châu Á (ngày 16-2-2027, sân Sultan Ibrahim - Malaysia).