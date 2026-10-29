CLB Công an Hà Nội được VFF thưởng nóng
Ngay sau chiến thắng 3-2 của CLB Công an Hà Nội trước Shanghai Porttại AFC Champions League 2026/27, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã quyết định trao thưởng 300 triệu đồng cho đội bóng. Đây là sự động viên kịp thời dành cho thầy trò HLV Polking sau màn trình diễn giàu nỗ lực trên đất Trung Quốc.
Trong chuyến làm khách trước đội đương kim vô địch Trung Quốc, Perea mở tỷ số cho Công an Hà Nội ở phút 35, Ampem gỡ hòa cho Shanghai Port ở phút 44, nhưng ngay đầu hiệp 2, Leo Artur tỏa sáng ở phút 49, đưa đội khách vượt lên dẫn 2-1, Miguel Campos ghi bàn gỡ hòa 2-2 ở phút 60.
Kịch tính được đẩy lên cao khi Perea hoàn tất cú đúp, đưa đội khách dẫn trước lần thứ ba ở phút 69. Chỉ 5 phút sau, Shanghai Port được hưởng phạt đền, nhưng Mateus Vital sút hỏng ở lần thực hiện lại sau khi Nguyễn Filip cản phá cú đá đầu tiên, bảo toàn tỷ số 3-2 để có chiến thắng đầu tiên ở giải đấu.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/clb-cong-an-ha-noi-duoc-vff-thuong-nong-post360139.html