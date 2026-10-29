CLB Công an Hà Nội được VFF thưởng nóng

Chiến thắng khích lệ Công an Hà Nội nỗ lực trong 5 vòng đấu còn lại.

Trong chuyến làm khách trước đội đương kim vô địch Trung Quốc, Perea mở tỷ số cho Công an Hà Nội ở phút 35, Ampem gỡ hòa cho Shanghai Port ở phút 44, nhưng ngay đầu hiệp 2, Leo Artur tỏa sáng ở phút 49, đưa đội khách vượt lên dẫn 2-1, Miguel Campos ghi bàn gỡ hòa 2-2 ở phút 60.

Kịch tính được đẩy lên cao khi Perea hoàn tất cú đúp, đưa đội khách dẫn trước lần thứ ba ở phút 69. Chỉ 5 phút sau, Shanghai Port được hưởng phạt đền, nhưng Mateus Vital sút hỏng ở lần thực hiện lại sau khi Nguyễn Filip cản phá cú đá đầu tiên, bảo toàn tỷ số 3-2 để có chiến thắng đầu tiên ở giải đấu.