CLB Công an Hà Nội đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

CLB Bóng đá Công an Hà Nội tặng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chiếc áo thi đấu truyền thống của đội bóng.

Cùng dự có Đại tướng Lương Tam Quang- Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Hiệp hội Thể thao CAND; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng; Thượng tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đại diện các ban ngành Trung ương và TP Hà Nội.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, sự ra đời của CLB bóng đá Công an Hà Nội cách đây 70 năm, chỉ hai năm sau Ngày Giải phóng Thủ đô, thể hiện tầm nhìn và sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với đời sống tinh thần của nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao truyền thống và những đóng góp của các thế hệ cầu thủ Công an Hà Nội, đặc biệt là tình cảm bền chặt mà người hâm mộ dành cho đội bóng, ngay cả trong những giai đoạn khó khăn, khi CLB phải ngừng hoạt động. Chính sự tin yêu ấy là động lực quan trọng để đội bóng được khôi phục và tiếp tục phát triển.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn các thế hệ cầu thủ hôm nay tiếp tục phát huy truyền thống, giữ gìn danh dự, bản sắc và niềm tin yêu của người hâm mộ, không ngừng nỗ lực để nâng cao thành tích, đóng góp cho sự phát triển của bóng đá Việt Nam.

Đề cập đến những điều kiện cần thiết để CLB phát triển bền vững, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, Bộ Công an đã có chiến lược đầu tư từ công tác đào tạo trẻ đến xây dựng cơ sở vật chất. Đặc biệt, TP Hà Nội đã giao SVĐ Hàng Đẫy cho ngành Công an quản lý. Thời gian tới, cần tiếp tục nghiên cứu phương án thiết kế, xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất, tạo điều kiện tốt hơn cho các cầu thủ tập luyện, sinh hoạt và phát triển chuyên môn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng đề cập khát vọng nâng tầm bóng đá Việt Nam, từng bước khẳng định vị thế ở đấu trường châu Á và hướng tới những mục tiêu lớn hơn, trong đó có khả năng tham dự và đăng cai World Cup trong tương lai. Đây là những mục tiêu đòi hỏi sự chuẩn bị lâu dài, từ phát triển lực lượng cầu thủ đến xây dựng hệ thống cơ sở vật chất, đáp ứng các yêu cầu của bóng đá quốc tế.

Nhân dịp CLB đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chúc mừng, ghi nhận những cống hiến của các thế hệ lãnh đạo, huấn luyện viên, cầu thủ và trao tặng đội bóng bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh làm kỷ vật tri ân.

Thừa ủy quyền, Bộ trưởng Lương Tam Quang trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng CLB Bóng đá Công an Hà Nội.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Lương Tam Quang ghi nhận, biểu dương những thành tích và đóng góp của các thế hệ lãnh đạo, huấn luyện viên, cầu thủ CLB bóng đá Công an Hà Nội trong suốt 70 năm qua. Bộ trưởng nhấn mạnh, Huân chương Lao động hạng Nhất là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với những thành tích xuất sắc của đội bóng, đồng thời là nguồn động viên để CLB tiếp tục phấn đấu trong chặng đường phát triển mới.

Trước yêu cầu phát triển thể thao chuyên nghiệp trong giai đoạn mới, Bộ trưởng đề nghị CLB tập trung thực hiện ba nhiệm vụ trọng tâm: Phát huy truyền thống, đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của thể thao nước nhà; xây dựng đội bóng không chỉ trở thành biểu tượng của bóng đá Việt Nam mà còn vươn tầm khu vực; đồng thời chú trọng xây dựng lực lượng, đào tạo trẻ, ứng dụng khoa học công nghệ trong huấn luyện, chăm lo chế độ, chính sách cho các thành viên và mở rộng hợp tác quốc tế.

Bộ trưởng Lương Tam Quang trao Bằng khen cho các thành viên CLB Công an Hà Nội.

Đặc biệt, Bộ trưởng Lương Tam Quang cho biết, thành phố Hà Nội đã quan tâm, ủng hộ và giao ngành Công an nghiên cứu phục hồi, phát triển SVĐ Hàng Đẫy. Hiện công tác khảo sát, đo đạc đang được triển khai để xây dựng phương án phát triển sân vận động theo hướng hiện đại, đa chức năng, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế.

Bộ trưởng cũng đề cập kế hoạch tăng cường giao lưu với các CLB bóng đá hàng đầu thế giới như Manchester United, AC Milan và Inter Milan nhân sự kiện khai trương Tổ hợp sân vận động PVF - Bộ Công an tại Hưng Yên vào tháng 3-2027, qua đó tạo điều kiện để cầu thủ được cọ xát, nâng cao trình độ chuyên môn, góp phần thúc đẩy sự phát triển của bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam.

Ghi nhận những thành tích xuất sắc và đóng góp trong suốt 70 năm xây dựng, phát triển, Chủ tịch nước đã quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất cho CLB bóng đá Công an Hà Nội. Bộ trưởng Bộ Công an và Chủ tịch UBND TP Hà Nội quyết định tặng Bằng khen; Liên đoàn Bóng đá Việt Nam quyết định tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp bóng đá Việt Nam"; Giám đốc Công an TP Hà Nội quyết định tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.