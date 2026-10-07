CLB Công an Hà Nội đặt mục tiêu cao tại Shopee Cup 2026/27

CAHN bước vào mùa giải mới với mục tiêu tiếp tục duy trì vị thế tại bóng đá Việt Nam. Theo HLV Alexandre Polking, đội bóng không chỉ hướng tới việc bảo vệ thành công danh hiệu vô địch V.League mà còn đặt kỳ vọng tạo dấu ấn tại các đấu trường quốc tế. Một trong các đấu trường quốc tế mà đương kim vô địch V.League tham dự trong mùa này là Cúp các CLB Đông Nam Á 2026/27 (Shopee Cup 2026/27), nơi CAHN sẽ có trận ra quân gặp Lion City Sailors.

HLV Polking và Đoàn Văn Hậu tại cuộc họp báo chiều 7/10. Ảnh: CAHN FC

"Chúng tôi luôn muốn duy trì vị thế của đội bóng tại đấu trường quốc nội, tiếp tục bảo vệ thành công danh hiệu vô địch V.League. Bên cạnh đó, những trận đấu ở đấu trường quốc tế, từ Shopee Cup đến các giải đấu châu Á, cũng là cơ hội để chúng tôi thử sức, tích lũy kinh nghiệm và từng bước nâng tầm đội bóng”, HLV Alexandre Polking chia sẻ trong cuộc họp báo trước trận đấu với Lion City Sailors.

Nhà cầm quân của CAHN cho biết toàn đội rất vui khi trở lại Singapore, nhưng sự tập trung vẫn được đặt vào trận đấu phía trước. Mục tiêu của CAHN là có được kết quả tốt nhất ngay trong trận mở màn, qua đó tạo khởi đầu thuận lợi cho hành trình tại Shopee Cup. “Dù rất hạnh phúc khi trở lại Singapore, nhưng chúng tôi cũng muốn tập trung để làm sao có được kết quả tốt nhất trong trận đấu ngày mai”, HLV Alexandre Polking nói.

HLV Polking. Ảnh: CAHN FC

Cùng quan điểm với HLV trưởng, hậu vệ Đoàn Văn Hậu khẳng định CAHN đến với Shopee Cup với quyết tâm cao nhất. Theo hậu vệ này, giải đấu quy tụ những CLB mạnh của khu vực nên CAHN đặt mục tiêu đạt thành tích cao nhất.

“Shopee Cup quy tụ các CLB mạnh nhất của Đông Nam Á, cho nên chúng tôi đến đây với mục tiêu là đạt được thành tích cao nhất. Mở đầu là trận đấu với Lion City, chúng tôi rất muốn giành chiến thắng để cố gắng chinh phục hành trình Shopee Cup năm nay”, Đoàn Văn Hậu khẳng định.

Cầu thủ Đoàn Văn Hậu. Ảnh: CAHN FC

Với CAHN, Shopee Cup là cơ hội để đội bóng kiểm chứng năng lực khi đối đầu những CLB mạnh của khu vực. CAHN từng tiến vào trận chung kết Shopee Cup 2024/25 nhưng không thể vượt qua Buriram United và đành giành vị trí á quân.

Trận mở màn Shopee Cup 2026/27 của CAHN diễn ra lúc 18h30 ngày 8/10, gặp Lion City Sailors FC trên sân Jalan Besar, Singapore.