CLB Công an Hà Nội đặt mục tiêu cao tại 'Cúp C1 Đông Nam Á'

CLB Công an Hà Nội bước vào mùa giải mới với tham vọng duy trì vị thế ở bóng đá Việt Nam.

Theo HLV Polking, đội bóng cần bảo vệ thành công danh hiệu V.League, nhưng những trận đấu quốc tế cũng có vai trò quan trọng trong quá trình nâng cao năng lực chuyên môn.

HLV Polking cho rằng, các trận đấu quốc tế đóng vai trò quan trọng trong quá trình nâng cao năng lực chuyên môn cho toàn đội. Ảnh: CAHN FC

“Chúng tôi luôn muốn duy trì vị thế của đội bóng tại đấu trường quốc nội, tiếp tục bảo vệ thành công danh hiệu vô địch V.League. Bên cạnh đó, những trận đấu ở đấu trường quốc tế, từ Shopee Cup đến các giải đấu châu Á, cũng là cơ hội để chúng tôi thử sức, tích lũy kinh nghiệm và từng bước nâng tầm đội bóng”, HLV Polking chia sẻ.

Nhà cầm quân người Đức cho biết, toàn đội vui mừng khi trở lại Singapore nhưng vẫn giữ sự tập trung cao độ cho trận ra quân gặp Lion City Sailors. CLB Công an Hà Nội muốn giành kết quả tích cực ngay trận đầu tiên để tạo đà cho hành trình tại giải đấu.

Cùng quan điểm, hậu vệ Đoàn Văn Hậu nhấn mạnh CLB Công an Hà Nội đến với Shopee Cup bằng quyết tâm cao nhất.

Văn Hậu đặt mục tiêu cùng toàn đội giành chiến thắng trước đại diện Singapore. Ảnh: CAHN FC

“Shopee Cup quy tụ các CLB mạnh nhất của Đông Nam Á, cho nên chúng tôi đến đây với mục tiêu là đạt được thành tích cao nhất. Mở đầu là trận đấu với Lion City, chúng tôi rất muốn giành chiến thắng để cố gắng chinh phục hành trình Shopee Cup năm nay”, Văn Hậu nói.

Shopee Cup cũng là sân chơi để CLB Công an Hà Nội kiểm chứng thực lực trước các đối thủ hàng đầu khu vực. Mùa 2024/2025, đội bóng ngành công an từng vào chung kết nhưng thất bại trước Buriram United và giành ngôi á quân.

Trận mở màn Shopee Cup 2026/2027 giữa Lion City Sailors và CLB Công an Hà Nội diễn ra lúc 18h30 ngày 8.10 trên sân Jalan Besar (Singapore).