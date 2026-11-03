CLB Công an Hà Nội chia điểm đáng tiếc trước đội bóng Nhật Bản tại Cúp C1 châu Á

Công an Hà Nội hòa Kyoto Sanga tại AFC Champions League Elite. Ảnh: CLB CAHN

Được thi đấu trên sân nhà, CAHN nhập cuộc chủ động và nhanh chóng kiểm soát thế trận. Dù Kyoto Sanga có thời điểm đẩy cao đội hình gây sức ép, đại diện Việt Nam vẫn duy trì được khả năng phối hợp và tổ chức tấn công khá mạch lạc.

Với sự cơ động của Leo Artur, Perea và Alan trên hàng công, CAHN liên tục tạo ra những tình huống uy hiếp khung thành đối phương. Phút 16, Perea có cơ hội đối mặt thủ môn Halls nhưng không thể ghi bàn. Quang Vinh lập tức lao vào đá bồi sau pha cứu thua đầu tiên của thủ môn đội khách, song vẫn không thể tận dụng thành công.

Sức ép tiếp tục được CAHN duy trì. Phút 22, Leo Artur thực hiện cú cứa lòng kỹ thuật nhưng bị Halls cản phá. Alan và các đồng đội sau đó cũng có thêm những cơ hội thuận lợi, đáng tiếc các pha dứt điểm đều thiếu chính xác. Trong khi đó, Kyoto Sanga chủ yếu chờ đợi cơ hội phản công. Phút 32, Alex Souza có tình huống xử lý đáng chú ý trước khung thành Nguyễn Filip nhưng không thể tạo nên khác biệt.

Hiệp một khép lại với tỷ số 0-0, dù CAHN là đội tạo ra nhiều cơ hội rõ rệt hơn.

Sau giờ nghỉ, đội bóng của huấn luyện viên Mano Polking tiếp tục đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn thắng. Ngay phút 48, từ đường chuyền thuận lợi của Leo Artur, Quang Vinh có cơ hội dứt điểm một chạm trong vòng cấm nhưng bị hậu vệ Kyoto Sanga kịp thời cản phá.

Những phút tiếp theo, CAHN triển khai tấn công đa dạng, từ phối hợp trung lộ đến khai thác hai biên. Leo Artur, Alan cùng các đồng đội liên tục tìm cách tiếp cận khung thành, song hàng phòng ngự đội bóng Nhật Bản vẫn chơi tập trung, hóa giải thành công các đợt lên bóng của đội chủ nhà.

Càng về cuối trận, CAHN càng nỗ lực gia tăng sức ép. Phút 83, Leo Artur có cơ hội tiếp cận khung thành nhưng bị trung vệ đối phương ngăn chặn. Đáng tiếc nhất là tình huống ở phút 89, khi Văn Toản có bóng ở vị trí thuận lợi sau pha bóng bật ra trong vòng cấm, nhưng cú sút lại đưa bóng đi vọt xà ngang.

Không thể tận dụng những cơ hội được tạo ra, CAHN đành chấp nhận kết quả hòa 0-0 trước Kyoto Sanga.

Trận hòa này để lại nhiều tiếc nuối cho đại diện Việt Nam bởi đội bóng của huấn luyện viên Mano Polking đã có thế trận tốt, tạo ra không ít cơ hội ghi bàn nhưng lại thiếu sự sắc bén ở khâu dứt điểm cuối cùng. Trong khi đó, Kyoto Sanga cho thấy sự kiên cường và khả năng tổ chức phòng ngự hiệu quả để rời sân khách với 1 điểm.