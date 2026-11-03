CLB Công an Hà Nội cầm hoà 'gã số má' Nhật Bản

CAHN bước vào cuộc tiếp đón Kyoto với sự tự tin nhất định sau chiến thắng 3-2 trước Shanghai Port ngay trên sân khách ở lượt trận trước. Kết quả đó không chỉ mang về 3 điểm đầu tiên cho đại diện Việt Nam tại giải đấu mà còn cho thấy khả năng tạo đột biến của hàng công. Tuy nhiên, trước Kyoto, những nhân tố từng tạo nên dấu ấn ở Thượng Hải lại không thể tái hiện hiệu quả tương tự.

CAHN tiếp đón Kyoto trên sân Hàng Đẫy trong khuôn khổ lượt trận thứ 4 vòng phân hạng AFC Champions League Elite 2026/27.

Ngay từ những phút đầu, CAHN đã thể hiện ý đồ chơi chủ động. Đường chuyền vượt tuyến của Đoàn Văn Hậu ở phút thứ 6 mở ra cơ hội để Brayan Perea thoát xuống, thực hiện cú lốp bóng qua đầu thủ môn đối phương. Đáng tiếc, bóng đi hơi mạnh và không hướng vào khung thành. Đó là tín hiệu cho thấy đội chủ nhà có thể khai thác khoảng trống phía sau hàng phòng ngự Kyoto, nhưng cũng là khởi đầu cho một buổi tối mà các chân sút CAHN liên tục phải tiếc nuối.

Phút 16, Leo Artur thực hiện đường chọc khe thuận lợi để Perea băng xuống đối mặt thủ môn Kyoto. Cú sút cận thành của tiền đạo này không thắng được người gác đền đội khách. Bóng bật ra, Cao Pendant Quang Vinh lập tức băng vào đá bồi nhưng vẫn không thể đưa bóng vào lưới. Sáu phút sau, Leo Artur có cơ hội đối mặt trong vòng cấm, song pha dứt điểm của cầu thủ này tiếp tục bị thủ môn Kyoto hóa giải.

Trên khán đài, Đình Trọng cùng các cổ động viên cổ vũ nhiệt thành cho đội chủ nhà.

Những cơ hội liên tiếp cho thấy CAHN không gặp quá nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khung thành đối phương. Đội chủ nhà có thể tổ chức những pha phối hợp trực diện, đưa bóng vào khu vực nguy hiểm và đặt các tiền đạo vào vị trí thuận lợi. Tuy nhiên, khâu xử lý cuối cùng lại thiếu sự lạnh lùng cần thiết. Alan cũng có cơ hội dứt điểm ở phút 30 nhưng bóng đi chệch khung thành. Đến phút 40, Leo Artur vượt qua hai cầu thủ Kyoto trong vòng cấm nhưng xử lý chậm, tạo điều kiện để hậu vệ đối phương kịp thời can thiệp. Trước khi hiệp 1 khép lại, cầu thủ này thêm một lần đối mặt thủ môn nhưng không thể ghi bàn.

Nếu chỉ nhìn vào những cơ hội nguy hiểm trong hiệp đấu đầu tiên, CAHN có lý do để tiếc nuối khi không thể tạo được lợi thế dẫn bàn. Dẫu vậy, việc liên tục bỏ lỡ những tình huống thuận lợi cũng cho thấy vấn đề không nằm ở khả năng tổ chức tấn công đơn thuần, mà ở hiệu quả của những pha bóng quyết định. Trong một trận đấu ở cấp độ châu lục, khi đối thủ có tổ chức phòng ngự tốt và thủ môn thi đấu tập trung, những cơ hội như vậy không xuất hiện quá nhiều để các chân sút có thể phung phí.

Đại diện Việt Nam thi đấu chủ động ngay từ đầu trận.

Ở chiều ngược lại, Kyoto không chỉ biết chịu trận. Đại diện Nhật Bản vẫn tạo được những tình huống đáp trả đáng chú ý, buộc hàng phòng ngự CAHN phải duy trì sự tập trung. Phút 14, João Pedro đi bóng và dứt điểm chìm từ sát vòng cấm, nhưng Nguyễn Filip kịp dùng chân cản phá. Đến phút 31, Alex Souza có cơ hội đối mặt sau pha thoát xuống, song thủ môn CAHN băng ra đúng thời điểm để ngăn chặn. Phút 37, cú sút xa của Everton từ khoảng 25m tiếp tục bị Nguyễn Filip hóa giải.

Những pha cứu thua ấy cho thấy kết quả hòa không chỉ được quyết định bởi sự thiếu hiệu quả của hàng công CAHN. Đội chủ nhà cũng phải đối diện với sức ép từ đối thủ và cần đến sự chắc chắn của Nguyễn Filip. Kyoto không có quá nhiều cơ hội như CAHN trong những tình huống được ghi nhận, nhưng vẫn thể hiện khả năng khai thác khoảng trống và tạo nguy hiểm khi có điều kiện chuyển trạng thái.

Tuy tạo được nhiều cơ hội nhưng hàng công của CAHN vẫn không thể xuyên thủng mảnh lưới đại diện Nhật Bản.

Trận hòa này càng đáng chú ý khi đặt trong bối cảnh CAHN vừa tạo nên chiến thắng ấn tượng trước Shanghai Port, nhưng sau đó bị Sông Lam Nghệ An cầm hòa 1-1 tại V.League.

Hai kết quả liên tiếp chưa thực sự đáp ứng kỳ vọng cho thấy đội bóng của HLV Mano Polking vẫn cần cải thiện tính ổn định. Chiến thắng ở Thượng Hải là minh chứng cho tiềm năng cạnh tranh của CAHN, song để duy trì kết quả tích cực trước những đối thủ có chất lượng, đội bóng cần biến ưu thế trong lối chơi thành bàn thắng cụ thể.

Sau bốn lượt trận, cuộc đua tại vòng phân hạng AFC Champions League Elite vẫn đặt ra nhiều thách thức đối với đại diện Việt Nam. Trước trận gặp Kyoto, CAHN có 3 điểm, trong khi đối thủ sở hữu 6 điểm. Mục tiêu cải thiện vị trí và cạnh tranh suất vào vòng 1/8 đòi hỏi đội bóng phải chắt chiu hơn những cơ hội, đặc biệt ở các trận đấu được chơi trên sân nhà.

Đoàn quân HLV Polking vẫn cần rất nhiều nỗ lực nếu muốn nối dài hành trình tại AFC Champions League Elite 2026/27.

Hòa Kyoto 0-0, CAHN có thể tiếc nuối bởi thế trận và những cơ hội đã tạo ra. Nhưng từ trận đấu này, điều quan trọng hơn cả là bài toán hiệu quả cần được nhìn nhận nghiêm túc. Một đội bóng muốn cạnh tranh ở sân chơi châu lục không thể chỉ dừng lại ở việc tạo ra cơ hội hay kiểm soát thế trận. Khả năng tận dụng thời cơ, sự chính xác trong những pha dứt điểm và bản lĩnh ở thời điểm quyết định mới là yếu tố tạo nên khác biệt. Với CAHN, đó cũng là yêu cầu cần được cải thiện nếu muốn biến những màn trình diễn tích cực thành kết quả có giá trị trên hành trình châu lục.