"Đội trưởng Nguyễn Quang Hải vẫn đang nỗ lực cống hiến và tập trung thi đấu trong màu áo CLB Công an Hà Nội, góp phần đóng góp vào thành tích chung của bóng đá Việt Nam cũng như đội tuyển quốc gia Việt Nam khi được giao nhiệm vụ. Mọi thông tin chính thức (nếu có) sẽ chỉ được xác thực khi công bố bởi cá nhân cầu thủ, CLB Công an Hà Nội hoặc các kênh thông tin chính thức của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF)", đương kim vô địch V.League thông báo trên trang chủ sáng 26/11.

Trước đó, nhiều thông tin cho rằng Quang Hải vừa từ giã tuyển Việt Nam xuất hiện trên mạng xã hội. Nhưng thông báo của CLB Công an Hà Nội đính chính tiền vệ sinh năm 1997 vẫn tiếp tục sự nghiệp thi đấu quốc tế nếu được gọi lên tuyển.

Bài viết của CLB Công an Hà Nội ngày 26/11.

Chấn thương và thể trạng khiến Quang Hải vắng mặt trong hai đợt hội quân gần nhất của tuyển Việt Nam. Ở FIFA ASEAN Cup 2026 hồi tháng 8, 9, số 19 lỡ hẹn vì thể trạng. Tới giải giao hữu quốc tế Casper Cup 2026, HLV Kim Sang-sik cho Quang Hải cùng nhiều cầu thủ CLB Công an Hà Nội khác nghỉ ngơi sau quãng thời gian cày ải căng thẳng.

HLV trưởng của CLB Công an Hà Nội, Alexandre Polking, từng cảm ơn người đồng nghiệp 49 tuổi vì không triệu tập ngôi sao người Hà Nội khi đương kim vô địch V.League đang trải qua mật độ thi đấu dày đặc với 10 trận chỉ trong 40 ngày trên 4 đấu trường.

Không đá hai giải, nhưng Quang Hải vẫn đang là cầu thủ ra sân nhiều nhất lịch sử tuyển Việt Nam với 88 trận. Tiền vệ 29 tuổi lên tuyển lần đầu năm 2017 và đã ghi 16 bàn, giúp các "Chiến binh sao vàng" vô địch AFF Cup (nay là ASEAN Cup) 2018, 2024, 2026 cũng như vào top 8 Asian Cup 2019.

Trên phương diện cá nhân, Quang Hải là cầu thủ đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam 3 lần lên ngôi quán quân Đông Nam Á, là chủ nhân của giải thưởng cầu thủ hay nhất AFF Cup 2018, hay nhất Đông Nam Á năm 2019.

Vợ Quang Hải ăn mừng khi chồng ghi bàn Chu Thanh Huyền, vợ Quang Hải, không giấu được sự vui mừng khi chứng kiến chồng ghi bàn đẹp mắt, ấn định chiến thắng 2-0 cho đội nhà trước Thái Lan tối 22/8.