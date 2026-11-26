Ngày 26/11, đơn vị tổ chức giải thưởng Quả bóng Vàng Việt Nam đã công bố danh sách đề cử năm 2026 với sự góp mặt của nhiều cầu thủ nổi bật. Ở hạng mục Quả bóng Vàng nam, ban tổ chức lựa chọn 21 ứng viên dựa trên những đóng góp và thành tích thi đấu trong năm.

Đáng chú ý, CLB Công an Hà Nội là đội bóng có số lượng cầu thủ được đề cử nhiều nhất. Cụ thể, đội bóng ngành Công an có 7 đại diện gồm Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Quang Hải, Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Filip, Lê Phạm Thành Long, Đoàn Văn Hậu và Cao Pendant Quang Vinh.

Hoàng Đức là một trong những ứng viên cho danh hiệu Quả bóng Vàng Việt Nam 2026.

Xếp sau Công an Hà Nội là CLB Hà Nội và Ninh Bình với cùng 4 cầu thủ được đề cử, gồm Đỗ Hoàng Hên, Nguyễn Hai Long, Nguyễn Thành Chung, Phạm Xuân Mạnh (Hà Nội), Nguyễn Hoàng Đức, Trương Tiến Anh, Đặng Văn Lâm và Nguyễn Tài Lộc (Ninh Bình).

Thể Công Viettel đóng góp hai cầu thủ là Khuất Văn Khang và Phan Tuấn Tài. Những cái tên còn lại gồm Nguyễn Xuân Son của Nam Định, Trần Trung Kiên của HAGL, Lê Giang Patrik của Công an TP.HCM và Nguyễn Nhật Minh, cầu thủ từng khoác áo Hải Phòng trước khi chuyển sang Công an TP.HCM.

Trong số 21 ứng viên, Nguyễn Đình Bắc đang nhận được sự quan tâm lớn nhờ những thành tích nổi bật ở cả cấp CLB lẫn đội tuyển quốc gia. Tiền đạo sinh năm 2004 vừa trải qua một năm thi đấu thành công khi liên tiếp góp mặt trong những danh hiệu quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, Đình Bắc cùng Việt Nam giành chức vô địch ASEAN Cup 2026. Không chỉ đóng góp vào thành tích chung, chân sút của Công an Hà Nội còn được bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất giải và đồng Vua phá lưới với 5 bàn thắng.

Trước đó, Đình Bắc cũng để lại dấu ấn tại vòng chung kết U23 châu Á 2026. Tiền đạo này cùng U23 Việt Nam giành huy chương đồng, đồng thời đoạt danh hiệu Vua phá lưới với 4 pha lập công.

Không chỉ thi đấu nổi bật trong màu áo đội tuyển, chân sút sinh năm 2004 còn có một mùa giải thành công cùng Công an Hà Nội. Tại V-League 2025-2026, Đình Bắc ghi được 10 bàn thắng, góp công giúp đội bóng ngành Công an giành chức vô địch. Cá nhân anh còn được bầu chọn là Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất giải và góp mặt trong Đội hình tiêu biểu mùa bóng.

Bên cạnh đó, Đình Bắc cùng Công an Hà Nội tiếp tục đăng quang Siêu cúp Quốc gia 2026, qua đó hoàn tất một năm với nhiều danh hiệu tập thể và cá nhân.

Đáng nói, Đình Bắc từng giành danh hiệu Quả bóng Bạc Việt Nam 2025. Vì vậy, cầu thủ thuộc biên chế Công an Hà Nội đang đứng trước cơ hội lần đầu tiên giành giải thưởng cá nhân cao quý nhất của bóng đá Việt Nam.

Đình Bắc có năm 2026 thành công trong màu áo đội tuyển Việt Nam và CLB Công an Hà Nội.

Tại buổi họp báo công bố đề cử Quả bóng Vàng Việt Nam 2026, cựu tiền đạo Lê Công Vinh cho biết: “Cá nhân tôi sẽ bình chọn cho Đình Bắc vì cậu ấy rất xứng đáng sau một mùa cống hiến cho đội tuyển, U23 và CLB”.

Theo cựu tiền đạo đội tuyển Việt Nam, Đình Bắc là một trong những cầu thủ trẻ mà anh thường xuyên theo dõi từ khi thi đấu tại giải hạng Nhất, sau đó là V-League và các cấp độ đội tuyển quốc gia. Công Vinh đánh giá cao quá trình phát triển của chân sút sinh năm 2004, đặc biệt là khả năng duy trì sự nỗ lực và đóng góp ở nhiều cấp độ thi đấu.

Dù vậy, cuộc cạnh tranh danh hiệu năm nay được dự báo không dễ dàng đối với Đình Bắc khi danh sách đề cử còn có nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm. Trong đó, đương kim Quả bóng Vàng Nguyễn Hoàng Đức vẫn là một ứng viên sáng giá nhờ phong độ ổn định tại Ninh Bình và đội tuyển Việt Nam.

Bên cạnh đó, thủ môn Lê Giang Patrik cũng có một năm thành công khi cùng đội tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2026 và được bình chọn là Thủ môn xuất sắc nhất giải. Tiền đạo Nguyễn Xuân Son cũng góp mặt sau khi cùng đội tuyển Việt Nam đăng quang ASEAN Cup 2026 và giành danh hiệu đồng Vua phá lưới.