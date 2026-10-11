CLB CEO 1983 kỷ niệm 4 năm thành lập, thúc đẩy kết nối và hợp tác doanh nhân

Lễ kỷ niệm 4 năm thành lập CLB CEO 1983 là dịp tăng cường giao lưu, kết nối và mở rộng cơ hội hợp tác giữa các doanh nghiệp thành viên. (Ảnh trong bài: CLB CEO 1983)

Tham dự có ông Phan Đức Hiếu, Ủy viên Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội; ông Trần Đăng Nam, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Chủ tịch HANOIBA; ông Trần Văn Minh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HANOIBA; ông Nguyễn Xuân Hoàng, Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội, cùng các cố vấn, đại diện tổ chức, doanh nghiệp và cơ quan báo chí.

Chương trình kết hợp giao lưu, kết nối giao thương, tái hiện những dấu mốc phát triển, tri ân các cá nhân, đơn vị đồng hành và tổ chức nghi thức sinh nhật.

Bà Lê Thị Dung, Chủ tịch CLB CEO 1983, phát biểu tại lễ kỷ niệm 4 năm thành lập câu lạc bộ.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Lê Dung, Chủ tịch CLB CEO 1983, nhấn mạnh giá trị của hành trình bốn năm nằm ở niềm tin, sự tương trợ và những cơ hội hợp tác giữa các thành viên. Câu lạc bộ hướng tới môi trường chia sẻ kinh nghiệm quản trị, học hỏi và kết nối nguồn lực để hỗ trợ doanh nghiệp phát triển.

Chia sẻ về kết quả hoạt động, ông Nguyễn Trung Kiên, Trưởng Ban Tổ chức, cho biết gần 1.500 ngày đồng hành đã mang lại những kết quả đáng ghi nhận, trong đó có các hợp đồng được ký kết từ những chương trình kết nối.

Một mô hình hợp tác được giới thiệu tại chương trình là Công ty Cổ phần Tập đoàn C83 Group, với các cổ đông chính là doanh nhân đồng niên 1983, thể hiện bước phát triển từ giao lưu, kết nối sang cùng đầu tư và kinh doanh.

CLB CEO 1983 đón nhận Bằng khen của Ủy ban Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam.

Phát biểu chúc mừng, ông Trần Đăng Nam ghi nhận những nỗ lực của tập thể CEO 1983 trong xây dựng cộng đồng và duy trì các hoạt động hỗ trợ doanh nhân. Ông đặc biệt đánh giá cao sự kiên trì của Chủ tịch Lê Dung trong việc theo đuổi những mục tiêu đã đề ra, cùng tinh thần cống hiến hết mình vì tổ chức, vì tập thể.

Chủ tịch HANOIBA nhấn mạnh kỳ vọng bà Lê Dung sẽ tiếp tục duy trì, lan tỏa tinh thần ấy và truyền lửa tới thế hệ doanh nhân 8X trên cương vị Chủ tịch Liên minh Doanh nhân 8X. Qua đó, thúc đẩy sự cộng hưởng giữa các cộng đồng doanh nhân, mở rộng cơ hội hợp tác và cùng vươn xa trong ngôi nhà chung HANOIBA.

Các cá nhân có đóng góp tích cực cho hoạt động của CLB CEO 1983 được vinh danh tại lễ kỷ niệm.

Ghi nhận những đóng góp trong xây dựng và phát triển tổ chức, tại chương trình, Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam trao Bằng khen cho tập thể CLB CEO 1983 và bốn cá nhân: ông Triệu Văn Ba, ông Nguyễn Trung Kiên, ông Nguyễn Thanh Tuấn và ông Nguyễn Thế Duẩn.

Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội cũng khen thưởng 11 cá nhân gồm: Đỗ Minh Thành, Trần Anh Phương, Trịnh Quang Thái, Phạm Văn Hùng, Phạm Trung Thành, Nguyễn Văn Thụy, Phạm Hồng Nguyên, Hoàng Phi Yến, Đỗ Thị Huyền, Nguyễn Mạnh Thắng và Nguyễn Quốc Văn. Đây là những thành viên có đóng góp tích cực trong công tác hội viên, đào tạo, truyền thông, xúc tiến thương mại, hoạt động thể thao và hỗ trợ vận hành câu lạc bộ.

Các đại biểu, doanh nhân tham dự lễ kỷ niệm 4 năm thành lập CLB CEO 1983.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, CLB CEO 1983 trao chứng nhận thành viên cho 15 thành viên mới gia nhập. Hoạt động đánh dấu sự mở rộng cộng đồng, bổ sung nguồn lực và tạo thêm cơ hội giao lưu, hợp tác giữa các doanh nhân.

Bước sang giai đoạn mới với tinh thần “Bứt tốc”, CEO 1983 đặt trọng tâm vào nâng cao năng lực quản trị, đổi mới tư duy và gia tăng hiệu quả hợp tác. Các chương trình chia sẻ tri thức, xúc tiến thương mại và kết nối nguồn lực tiếp tục được chú trọng, hướng tới những kết quả thiết thực cho doanh nghiệp thành viên.