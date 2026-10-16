CLB Campuchia 'quật ngã' đội bóng Hàn Quốc ở Cúp C2 châu Á

Không nhiều người tin Phnom Penh Crown có thể giành điểm trên sân Gangwon FC, đội bóng xếp thứ 5 giải VĐQG Hàn Quốc mùa trước.

Thế nhưng, đại diện Campuchia không chỉ đánh bại đối thủ được đánh giá vượt trội mà còn duy trì thành tích toàn thắng sau 2 lượt trận tại AFC Champions League Two mùa 2026-2027.

Đại diện Campuchia đánh bại đội chủ nhà dù lép vế hoàn toàn về thế trận và các chỉ số thống kê tối 15/10.

Cụ thể, Gangwon FC kiểm soát bóng 64%, tung ra 12 cú dứt điểm và hưởng 8 quả phạt góc. Trong khi đó, Phnom Penh Crown chỉ có 3 lần sút bóng, được hưởng 1 quả phạt góc nhưng lại tận dụng cơ hội hiệu quả đến khó tin.

Trước sức ép của đội chủ nhà, các học trò HLV Oleg Starynskyi chủ động phòng ngự chặt chẽ và chờ cơ hội phản công. Phút 44, tiền vệ Guytho Mijland bất ngờ mở tỉ số bằng cú sút từ ngoài vòng cấm, giúp đại diện Đông Nam Á bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn trước.

CLB Phnom Penh Crown (áo trắng) gây sốc khi thắng Gangwon FC 2-1 ngay trên đất Hàn Quốc tối 15/10. Ảnh: Phnom Penh Crown.

Gangwon FC nỗ lực vùng lên và được đền đáp bằng bàn gỡ hòa 1-1 của Abdallah Hleihel trên chấm phạt đền ở phút 61.

Tưởng chừng đội bóng Hàn Quốc sẽ tiếp tục áp đảo để giành chiến thắng, nhưng Phnom Penh Crown lại khiến tất cả ngỡ ngàng. Phút 78, tiền đạo Moses Dyer bị phạm lỗi trong vòng cấm và chính anh thực hiện thành công quả phạt đền, đưa đội khách vượt lên 2-1.

Dù Gangwon FC dồn sức tấn công trong thời gian còn lại, đại diện Campuchia vẫn bảo toàn được chiến thắng ngay trên đất Hàn Quốc.

Đáng chú ý, đây đã là bàn thắng thứ 3 của Dyer chỉ sau 2 trận tại Cúp C2 châu Á mùa này. Ở lượt mở màn, chân sút người New Zealand cũng lập cú đúp, trong đó có bàn quyết định ở phút bù giờ, giúp Phnom Penh Crown đánh bại Kuching City của Malaysia với cùng tỉ số 2-1.

Như vậy, đội bóng Campuchia đã giành trọn 6 điểm sau 2 lượt trận, ghi 4 bàn và dẫn đầu bảng H. Trái lại, Gangwon FC mới có 1 điểm, sau trận hòa Kitchee 0-0 ở lượt ra quân và thất bại khó tin ngay trên sân nhà.

Chiến thắng của Phnom Penh Crown càng đáng chú ý khi một đại diện Campuchia khác là Svay Rieng cũng cầm hòa Shanghai Shenhua 0-0 trong loạt trận cùng ngày.

Việc 2 CLB nước này giành kết quả tích cực trước những đối thủ đến từ Hàn Quốc và Trung Quốc cho thấy bước tiến đáng kể của bóng đá Campuchia ở đấu trường châu lục.

Vòng bảng vẫn còn 4 lượt trận và chưa thể nói trước khả năng đi tiếp. Tuy nhiên, với 2 chiến thắng liên tiếp, Phnom Penh Crown đang nắm lợi thế lớn trong cuộc đua giành 1 trong 2 suất vào vòng knock-out tại bảng H.