CLB CAHN thua đậm Gamba Osaka 1-4 ở trận ra quân Cúp C1 châu Á

Trận đấu diễn ra trong điều kiện trời mưa liên tục từ đầu đến hết trận, tạo thêm thử thách cho cầu thủ hai đội. (Ảnh CLB trước khi trận đấu diễn ra).

CLB CAHN nhập cuộc tự tin

CLB CAHN chủ động nhập cuộc với tinh thần tích cực. Ngay những phút đầu, đội bóng ngành Công an tổ chức các pha phối hợp khá mạch lạc và không ngần ngại tranh chấp để thoát khỏi sức ép của Gamba Osaka.

Quang Hải sớm có cơ hội dứt điểm sau pha phối hợp với Henen, nhưng không thắng được thủ môn Ichimori. Sau đó, Alan có pha đánh đầu chệch cột dọc từ đường tạt bóng của Đoàn Văn Hậu.

Đáng tiếc nhất là phút 25, Koko tung cú sút xa đẹp mắt sau pha phối hợp với Quang Hải nhưng bóng tìm đến xà ngang Gamba Osaka.

Ở chiều ngược lại, Nguyễn Filip cũng phải làm việc khá nhiều. Thủ môn của CLB CAHN có những pha cứu thua trước các cú sút của Shouta Abe và các chân sút Gamba Osaka.

Gamba Osaka vượt lên dẫn trước

Bước ngoặt xảy ra ở phút 29. Usami tung cú sút xa rất mạnh, đưa bóng vào góc cao khung thành khiến Nguyễn Filip dù bay người hết cỡ vẫn không thể cản phá.

Gamba Osaka tiếp tục gây sức ép. Phút 33, đội chủ nhà được hưởng phạt đền sau tình huống Cao Pendant Quang Vinh để bóng chạm tay trong vòng cấm. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, trọng tài xác định trước đó cầu thủ Gamba Osaka cũng để bóng chạm tay và không cho đội chủ nhà hưởng phạt đền.

CLB CAHN có thêm một tình huống nguy hiểm ở cuối hiệp khi Alan đánh đầu chệch cột dọc. Hai đội bước vào giờ nghỉ với lợi thế 1-0 nghiêng về Gamba Osaka.

Hàng thủ CLB CAHN gặp khó trong hiệp 2

Ngay đầu hiệp 2, Nguyễn Filip tiếp tục phải trổ tài khi cản phá cú sút cận thành của Meshino.

Tuy nhiên, đến phút 58, Gamba Osaka nhân đôi cách biệt. Yamashita thực hiện quả tạt thuận lợi để Toshida đánh đầu đưa bóng vào lưới trống.

CLB CAHN nỗ lực đáp trả. Alan có cơ hội sau đường chuyền của Henen nhưng dứt điểm chệch cột dọc, trong khi Quang Hải cũng thử vận may từ ngoài vòng cấm nhưng không thành công.

Phút 67, Gamba Osaka nâng tỷ số lên 3-0. Yamashita đoạt bóng trước vòng cấm rồi kiến tạo cho Usami ghi bàn vào lưới trống. VAR kiểm tra tình huống tranh chấp nhưng bàn thắng vẫn được công nhận.

Đình Bắc tạo dấu ấn, nhưng CLB CAHN không thể ngược dòng

Đình Bắc được tung vào sân ở phút 59 và tạo ra một số điểm nhấn. Phút 74, tiền đạo này thực hiện cú đá phạt đưa bóng đi chệch cột dọc.

Đến phút 78, Gamba Osaka suýt có bàn thứ tư nhưng cú đánh đầu cận thành của Jebali đưa bóng trúng xà ngang.

Một phút sau, Đình Bắc đi bóng trong vòng cấm rồi dứt điểm ở góc hẹp. Thủ môn Gamba Osaka không thể bắt dính bóng và Koko nhanh chóng ập vào đá bồi, nâng tỷ số lên 3-1.

CLB CAHN tiếp tục tìm kiếm bàn rút ngắn cách biệt. Alan ngã trong vòng cấm ở phút 88 nhưng trọng tài không cho đội khách hưởng phạt đền.

Đến phút 90+3, Sumi đi bóng vượt qua hai cầu thủ CLB CAHN trước khi dứt điểm thành công, ấn định chiến thắng 4-1 cho Gamba Osaka.

Nhận định về CLB CAHN

Thất bại 1-4 cho thấy CLB CAHN vẫn còn nhiều vấn đề khi phải đối đầu một đại diện có khả năng tổ chức tấn công tốt như Gamba Osaka.

Điểm tích cực là CLB CAHN không bị lép vế hoàn toàn trong cách nhập cuộc. Quang Hải, Koko, Alan và Henen tạo ra một số pha phối hợp có chất lượng, trong đó cú sút trúng xà ngang của Koko cho thấy đội khách hoàn toàn có khả năng tạo ra cơ hội.

Tuy nhiên, khả năng phòng ngự và xử lý trong những thời điểm quyết định là điểm đáng lo. CLB CAHN để Gamba Osaka khai thác khoảng trống nhiều lần, đặc biệt sau khi mất bóng. Bên cạnh đó, hàng công tạo được cơ hội nhưng thiếu sự chính xác ở khâu dứt điểm.

Nguyễn Filip có nhiều pha cứu thua đáng chú ý, nhưng không thể một mình giúp CLB CAHN đứng vững trước sức ép liên tục của đội chủ nhà.

Với thất bại 1-4 trong trận ra quân, CLB CAHN cần nhanh chóng cải thiện khả năng phòng ngự, kiểm soát bóng và hiệu quả ở 1/3 cuối sân nếu muốn cạnh tranh tốt hơn ở những trận đấu tiếp theo tại đấu trường châu Á.