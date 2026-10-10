CLB CAHN đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Dự lễ kỷ niệm 70 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của CLB CAHN chiều nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định trong 70 năm hình thành và phát triển, CLB CAHN đã có được niềm tin yêu của người hâm mộ. Biểu dương nỗ lực của CLB trong những năm qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gửi lời cảm ơn nhiều thế hệ cầu thủ đi trước đã để lại truyền thống quý báu, để lại thành tích để thế hệ trẻ phát huy, giữ tình yêu của người hâm mộ, làm tròn trách nhiệm của cầu thủ là bảo vệ danh dự, uy tín màu áo. Ông khẳng định Huân chương Lao động hạng Nhất là thành quả nỗ lực, kết tinh của các thế hệ trong 70 năm qua của CLB, đồng thời mong muốn đội bóng tiếp tục phấn đấu trên hành trình phát triển.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng quà cho CLB CAHN.

CLB CAHN tặng chiếc áo đấu có đầy đủ chữ ký của các thành viên đội bóng cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Hiệp hội Thể thao CAND phát biểu.

CLB CAHN vinh dự được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất.

Những danh hiệu đi cùng năm tháng của đội bóng ngành Công an.

Bộ trưởng Bộ Công an và Chủ tịch UBND TP Hà Nội quyết định tặng bằng khen, LĐBĐ Việt Nam tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp bóng đá Việt Nam”, Giám đốc Công an TP Hà Nội quyết định tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân xuất sắc của CLB CAHN.

CLB CAHN tri ân các cựu cầu thủ.

Kỷ niệm 70 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất là dấu mốc đặc biệt, khẳng định những đóng góp và thành tựu của CLB CAHN qua các thời kỳ.

Ảnh: CAHN