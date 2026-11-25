Bước vào trận đấu với tinh thần quyết tâm cao, đội chủ nhà đã có một thế trận chặt chẽ và hiệu quả. Sau những nỗ lực ép sân, Stefan Mauk đã khai thông thế bế tắc cho CLB CAHN với bàn mở tỷ số ở phút 45, tạo lợi thế tâm lý lớn trước giờ nghỉ.

Sang tới hiệp thi đấu thứ hai, tập thể dưới sự dẫn dắt của HLV Mano Polking vẫn giữ vững cường độ tấn công đầy mạnh mẽ. Chân sút Perea đã có màn trình diễn bùng nổ khi lập cú đúp chỉ sau 8 phút (từ phút 49 đến phút 57), chính thức dập tắt hy vọng của đội bóng J-League và khép lại chiến thắng 3-1 cho đại diện của Việt Nam.

CLB CAHN (áo đỏ) đã chơi xuất sắc. Ảnh: Nguyễn Dương Toàn/Thanh Niên

Phát biểu trong buổi họp báo sau trận, HLV Polking không giấu được sự tự hào và dành nhiều lời khen ngợi cho tinh thần thi đấu của các học trò. Nhà cầm quân này đánh giá CLB CAHN đã có bước tiến rõ rệt trong khâu tổ chức lối chơi, đặc biệt là việc khắc phục điểm yếu mất tập trung ở nửa sau trận đấu.

"Ở vài trận vừa qua, chúng tôi thường chơi tốt trong hiệp một rồi chùng xuống ở hiệp hai. Nhưng hôm nay, các cầu thủ đã duy trì sự giao tiếp và hỗ trợ lẫn nhau rất tốt trong suốt 90 phút. Họ đã chơi với khả năng tốt nhất của mình. Là một HLV, tôi không biết phải làm thế nào để đội bóng có thể thi đấu hay hơn nữa", ông Polking chia sẻ.

CLB Công an Hà Nội chiến thắng với tỷ số 3-1. Ảnh: Ảnh: Nguyễn Dương Toàn/Thanh Niên

Bất chấp việc vừa tạo nên một cột mốc thắng lợi lịch sử, nhà cầm quân mang hai dòng máu Brazil - Đức vẫn yêu cầu các cầu thủ giữ sự tỉnh táo: "Trong bóng đá, những khoảnh khắc như thế này thật sự rất đáng giá, nhưng CLB CAHN không có nhiều thời gian để ăn mừng. Chúng tôi còn trận đấu quan trọng gặp Nam Định vào tối 27/11. Bây giờ, toàn đội cần lập tức hồi phục và chuẩn bị cho thử thách tiếp theo".

Bên cạnh niềm vui chiến thắng, HLV Polking cũng xúc động tiết lộ cơ duyên đặc biệt với người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến, HLV Michael Skibbe của Vissel Kobe. Ông kể lại lần đầu biết đến vị chiến lược gia người Đức là vào năm 1998, thời điểm ông mới chuyển đến Đức sinh sống và thường xuyên theo dõi CLB Borussia Dortmund do chính ông Skibbe dẫn dắt.

HLV Polking trong phòng họp báo. Ảnh: Nam Giang.

"Khi ấy, tôi mới 22 tuổi, còn trẻ, giàu khát vọng và đam mê. Hôm nay, tôi đánh bại đội bóng của ông ấy, rồi được chính ông ấy bắt tay và dành lời khen ngợi. Cảm giác đó thật sự rất tuyệt vời", thuyền trưởng của CLB CAHN bộc bạch.

Tại phần họp báo của đội khách, HLV Michael Skibbe cũng không ngần ngại thừa nhận Vissel Kobe đã nhận một trận thua hoàn toàn xứng đáng. Vị thuyền trưởng này gửi lời chúc mừng chiến thắng tới đội chủ sân Hàng Đẫy và nhận xét CLB CAHN đã áp đảo hoàn toàn nhờ lối đá tốc độ cùng khả năng sáng tạo vượt bậc.

Người hâm mộ Đông Nam Á dành nhiều lời khen ngợi CLB CAHN. Ảnh: CLB Công an Hà Nội.