Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Văn Đại, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TP.Bắc Ninh; ông Trần Trọng Tùng, Phó Chủ tịch thường trực Hội; cùng đại diện Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, Ban Thể thao và các chi hội doanh nhân trẻ trực thuộc; Ban Chủ nhiệm CLB Bóng đá Doanh nhân trẻ Bắc Ninh; các doanh nhân, hội viên, ban huấn luyện và toàn thể cầu thủ trong đội tuyển.

Ông Nguyễn Văn Đại (đứng thứ 7 từ trái sang), Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TP. Bắc Ninh và ông Trần Trọng Tùng (đứng thứ 6 từ trái sang), Phó Chủ tịch thường trực Hội tham dự lễ xuất quân của CLB Bóng đá Doanh nhân trẻ Bắc Ninh

Tại buổi lễ, đại diện Ban Chủ nhiệm CLB đã thông tin về quá trình chuẩn bị, công tác tập luyện, xây dựng lực lượng và tinh thần quyết tâm của toàn đội trước thềm giải đấu. Với sự chuẩn bị nghiêm túc, tinh thần tập luyện tích cực cùng sự đồng hành, cổ vũ của cộng đồng doanh nhân trẻ, các cầu thủ đã sẵn sàng bước vào giải đấu với quyết tâm cao nhất.

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Hội Doanh nhân trẻ Bắc Ninh ghi nhận và biểu dương tinh thần chủ động, nhiệt huyết của Ban Chủ nhiệm CLB cùng các cầu thủ trong quá trình chuẩn bị.

Đại diện lãnh đạo Hội đồng thời nhấn mạnh, việc tham gia Giải bóng đá Doanh nhân trẻ toàn quốc không chỉ là cơ hội giao lưu, tranh tài thể thao mà còn góp phần tăng cường kết nối, mở rộng quan hệ hợp tác giữa cộng đồng doanh nhân trẻ Bắc Ninh với doanh nhân trẻ các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Ban huấn luyện và các cầu thủ CLB Bóng đá Doanh nhân trẻ Bắc Ninh thể hiện quyết tâm thi đấu hết mình, phát huy tinh thần đoàn kết và nỗ lực đạt thành tích cao tại giải đấu.

Đại diện lãnh đạo Hội cũng gửi lời chúc tới toàn thể đội bóng luôn giữ vững tinh thần đoàn kết, thi đấu trung thực, cao thượng, phát huy tinh thần fair-play, bản lĩnh và ý chí, qua đó lan tỏa hình ảnh đẹp của doanh nhân trẻ Bắc Ninh trên sân cỏ.

Đại diện Ban huấn luyện và các cầu thủ bày tỏ quyết tâm thi đấu hết mình, tuân thủ kỷ luật, phát huy tinh thần đồng đội và nỗ lực đạt thành tích tốt nhất tại giải đấu. Mỗi cầu thủ không chỉ mang trên mình màu cờ sắc áo của CLB mà còn đại diện cho hình ảnh năng động, bản lĩnh, trách nhiệm và khát vọng vươn lên của cộng đồng doanh nhân trẻ Bắc Ninh.