CLB Bóng đá Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Hưng Yên chính thức xuất quân tham dự Giải Bóng đá Doanh nhân trẻ toàn quốc lần thứ IX – năm 2026. Đây không chỉ là hoạt động thể thao được các thành viên mong đợi, mà còn là dịp để cộng đồng doanh nhân trẻ Hưng Yên thể hiện tinh thần đoàn kết, bản lĩnh và khát vọng vươn lên.

Giải đấu diễn ra tại Hải Phòng trong ba ngày, từ 20 đến 22/11/2026, quy tụ các đội bóng thuộc cộng đồng doanh nhân trẻ trên cả nước. Tham gia sân chơi này, CLB Bóng đá Hội Doanh nhân trẻ Hưng Yên mang theo niềm tự hào và trách nhiệm đại diện cho hình ảnh doanh nhân trẻ của tỉnh.

Phó Chủ tịch VYEA, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Hưng Yên Nguyễn Như Kiên dự Lễ xuất quân tham dự Giải Bóng đá Doanh nhân trẻ toàn quốc lần thứ IX – năm 2026 của đội Bóng Doanh nhân trẻ Hưng Yên.

Theo Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Hưng Yên, việc tham dự giải đấu không đơn thuần là cơ hội để các cầu thủ giao lưu, tranh tài và nâng cao tinh thần thể thao. Đây còn là dịp để các doanh nhân gặp gỡ, tăng cường kết nối, mở rộng quan hệ hợp tác và lan tỏa hình ảnh cộng đồng doanh nhân trẻ năng động, tích cực trong các hoạt động tập thể.

Năm nay Hưng Yên tham dự giải với hai đội bóng. Sự chuẩn bị nghiêm túc cùng tinh thần quyết tâm cao được kỳ vọng sẽ giúp các cầu thủ tự tin bước vào từng trận đấu, phát huy khả năng, thi đấu hết mình và tạo nên những dấu ấn đáng nhớ.

CLB Bóng đá Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Hưng Yên chính thức xuất quân tham dự Giải Bóng đá Doanh nhân trẻ toàn quốc lần thứ IX – năm 2026.

Thông điệp “Một đội bóng – Một ý chí – Một khát vọng chinh phục” cũng thể hiện tinh thần mà các thành viên hướng tới. Trên sân cỏ, mỗi cầu thủ không chỉ thi đấu vì thành tích cá nhân mà còn vì màu cờ sắc áo, danh dự tập thể và niềm tự hào của cộng đồng doanh nhân trẻ tỉnh nhà.

Trong môi trường kinh doanh, tinh thần đồng đội, sự kiên trì và khả năng phối hợp luôn là những yếu tố quan trọng để tạo nên thành công. Những giá trị ấy cũng được thể hiện rõ trên sân bóng, nơi mỗi cá nhân cần đặt lợi ích tập thể lên trên, cùng hỗ trợ và nỗ lực vì mục tiêu chung.

Các cầu thủ đội bóng Doanh nhân trẻ Hưng Yên quyết tâm chinh phục giải đấu năm nay.

Giải Bóng đá Doanh nhân trẻ toàn quốc vì thế không chỉ là sân chơi thể thao, mà còn là cầu nối gắn kết cộng đồng doanh nhân ở các địa phương. Qua mỗi mùa giải, tinh thần giao lưu, sẻ chia và hợp tác tiếp tục được lan tỏa, góp phần xây dựng cộng đồng doanh nhân trẻ đoàn kết, năng động và giàu trách nhiệm.

Với sự chuẩn bị và quyết tâm đã đặt ra, hai đội bóng Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Hưng Yên hướng tới giải đấu bằng tinh thần thi đấu hết mình, trung thực và đoàn kết. Dù kết quả trên sân cỏ ra sao, điều quan trọng là các cầu thủ sẽ cùng nhau nỗ lực, lan tỏa hình ảnh đẹp của doanh nhân trẻ Hưng Yên và để lại dấu ấn tích cực tại mùa giải năm nay.