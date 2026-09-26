Tôi là cán bộ hiện đang công tác tại Báo Thế giới và Việt Nam (Bộ Ngoại giao). Sau nhiều năm tháng gắn bó với đơn vị, những điều tôi trân quý không chỉ là một môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiết như gia đình, một ngôi nhà chung cùng đồng hành phấn đấu, mà nơi đây còn tạo cơ hội cho tôi tham gia các hoạt động đoàn thể, văn hóa, thể thao của Bộ Ngoại giao, của Công đoàn Bộ. Nhờ đó, tôi được giao lưu, học hỏi, rèn luyện thể chất và tinh thần, giúp tái tạo năng lượng, hăng say lao động, yêu nghề, yêu công việc hơn.

Một trong những hoạt động rất ý nghĩa với tôi là được tham gia vào Câu lạc bộ (CLB) Bóng đá cựu cầu thủ Bộ Ngoại giao.

Ở nơi ấy, những người thuộc nhiều thế hệ, từ nhiều đơn vị trong và ngoài Bộ, gặp nhau vì một điểm chung giản dị: niềm say mê bóng đá. Sau giờ làm việc căng thẳng, mệt mỏi, chúng tôi cùng khoác lên mình màu áo của ngôi nhà lớn – Bộ Ngoại giao – và cùng chạy theo trái bóng trên sân.

Thấm thoắt thoi đưa, CLB nay đã tròn “25 tuổi”. Một phần tư thế kỷ đủ dài để những gương mặt ban đầu, có người đã nghỉ hưu, những cầu thủ trẻ ngày nào trở thành những người đàn anh, đàn chú, và những “chân sút” mới vào nghề tiếp tục tìm đến với đội bóng. Nhưng có một điều dường như sẽ không bao giờ thay đổi: ngọn lửa thể thao được thắp lên từ những ngày đầu, tình yêu nồng cháy với trái bóng vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí của các thành viên trong đội bóng.

CLB Bóng đá cựu cầu thủ Bộ Ngoại giao - Hành trình 25 năm giữ lửa và thắp sáng đam mê.

Từ một quyết định cách đây 25 năm

Tôi vẫn nghĩ mọi hành trình dài đều bắt đầu từ một khoảnh khắc rất cụ thể.

Với CLB Bóng đá cựu cầu thủ Bộ Ngoại giao, khoảnh khắc ấy là ngày 8/9/2001.

Năm 2001, Công đoàn Bộ Ngoại giao được tặng Huân chương Lao động về phong trào thể dục thể thao. Trong bầu không khí ấy, ông Nguyễn Văn Viêm, Chủ tịch Công đoàn Bộ khi đó, đã quyết định thành lập CLB bóng đá, tiếp nối truyền thống thể dục thể thao của toàn ngành.

Ông Nguyễn Văn Viêm (thứ 3 từ phải sang) khi đó là Chủ tịch Công đoàn Bộ Ngoại giao cùng các thành viên sáng lập CLB.

Ngày ấy, CLB chỉ có 14 thành viên, phần lớn là các cầu thủ cũ.

Mười bốn con người. Một trái bóng. Một sân chơi. Và có lẽ, không ai có thể hình dung rằng từ một đội bóng nhỏ như thế, 25 năm sau sẽ hình thành một mái nhà chung quy tụ gần 100 thành viên.

Nhưng những hành trình đáng nhớ đôi khi không bắt đầu từ những điều lớn lao. Chúng bắt đầu bằng một ý tưởng, một quyết định và những con người sẵn sàng đặt những bước chân đầu tiên.

Trong câu chuyện của chúng tôi, ông Nguyễn Văn Viêm chính là người đặt viên gạch đầu tiên.

Đội hình của những ngày đầu tiên khi CLB được thành lập.

Người đứng bên “đường biên”

Nếu ông Nguyễn Văn Viêm là người thắp lên ngọn lửa đầu tiên, người đã kiên trì giữ cho ngọn lửa ấy không tắt suốt 25 năm là ông Bùi Vĩnh Cường – Chủ tịch CLB từ ngày thành lập đến nay.

CLB tổ chức Đại hội VII nhiệm kỳ 2018 - 2021.

Những người “truyền lửa” từ bên ngoài đường biên

Hai mươi lăm năm là một hành trình đáng tự hào của một CLB, và để một đội bóng duy trì hoạt động trong thời gian ấy là một câu chuyện đáng trân trọng.

CLB đã trải qua không ít thăng trầm, đặc biệt là những khó khăn về sân bãi. Những trở ngại cả chủ quan lẫn khách quan từng khiến các cầu thủ dần bỏ cuộc. Có những thời điểm, việc duy trì một đội bóng dường như là một bài toán khó giải. Nhưng sau cùng, CLB vẫn tiếp tục.

Tôi hình dung rằng, trong hành trình ấy, bên cạnh những cầu thủ trên sân, luôn có một người kiên trì đứng phía sau – ông Bùi Vĩnh Cường.

Năm tháng dần trôi qua, có những ngày nắng, có những ngày mưa; có những trận đấu thuận lợi và cũng có những lúc đội bóng gặp khó khăn. Thời gian thay đổi, con người thay đổi, nhưng ông Cường vẫn ở đó, với vai trò Chủ tịch CLB, cùng các thành viên duy trì đội bóng.

Có lẽ, một đội bóng không chỉ được làm nên bởi những bàn thắng. Đôi khi, điều quan trọng hơn là có người vẫn tin vào đội bóng sau những ngày khó khăn; vẫn tìm cách tập hợp mọi người khi lực lượng vơi đi; vẫn giữ cho những người yêu bóng đá một nơi để trở về. Ở CLB của chúng tôi, người giữ vai trò ấy suốt 25 năm là ông Bùi Vĩnh Cường.

Và tôi nghĩ, đó cũng là một phần lý do giải thích vì sao một đội bóng được thành lập từ 14 thành viên năm 2001 vẫn có thể đi đến cột mốc một phần tư thế kỷ.

Chủ tịch Bùi Vĩnh Cường phát biểu tại lễ kỷ niệm 25 năm thành lập CLB.

Một đội bóng, nhiều thế hệ

Có một điều khiến tôi đặc biệt trân quý ở CLB: nơi đây không có khoảng cách giữa các thế hệ.

Ngày đầu thành lập, phần lớn thành viên là những cầu thủ cũ. 25 năm sau, CLB đã quy tụ gần 100 thành viên. Trong số đó không chỉ có các cán bộ hưu trí mà còn có nhiều cán bộ đang công tác tại Bộ Ngoại giao, các cơ quan nghiệp vụ của Bộ trong và ngoài nước, trong đó có những “chân sút” trẻ, những người mới vào ngành.

Có lẽ trái bóng tròn có một cách rất riêng để nối những khoảng cách về tuổi tác.

Trên sân, người ta không hỏi nhau hôm nay đang giữ cương vị gì, làm việc ở đơn vị nào. Chỉ có những đường chuyền, những pha phối hợp, những tiếng gọi nhau và niềm vui sau mỗi trận đấu.

Từ một CLB bóng đá, chúng tôi tìm thấy những mối quan hệ vượt ra ngoài khuôn khổ công việc. Có những người trước đó chưa từng làm việc cùng nhau, nhưng rồi lại trở thành đồng đội. Có những thế hệ tưởng như rất xa nhau, nhưng lại gặp nhau trên cùng một mặt sân.

Trong 25 năm qua, hành trình của CLB không chỉ bó hẹp trong những trận đấu nội bộ. CLB đã có các hoạt động giao lưu với các đội bóng thanh niên của Bộ Ngoại giao, các đội bóng trong thành phố Hà Nội, cũng như các đội bóng ở Bắc Ninh và Phú Thọ.

Nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập, CLB đã có trận đấu giao hữu với CLB lão tướng thành phố Bắc Ninh.

Mỗi cuộc giao lưu lại là một dịp để những người yêu bóng đá gặp gỡ, thi đấu và kết nối. Nhưng có một dấu mốc mà tôi nghĩ nhiều thành viên của CLB khó có thể quên. Từ ngày 29/7 đến 2/8/2010, CLB sang Lào giao lưu với cộng đồng người Việt Nam tại Vientiane. Sau đó, CLB lại mời những người bạn Lào sang giao lưu tại sân Hàng Đẫy, Hà Nội.

Một chuyến đi bóng đá, nhưng có lẽ không chỉ là bóng đá. Bởi phía sau những trận đấu là tình cảm, là giao lưu, là những cuộc gặp gỡ giữa những người có chung tình yêu với thể thao và những mối liên kết được tạo dựng qua từng đường bóng.

Ông Ngô Quang Mạnh, Chủ tịch CLB lão tướng Tp. Bắc Ninh, tặng quà lưu niệm chúc mừng 25 năm thành lập CLB Bóng đá cựu cầu thủ Bộ Ngoại giao.

Nhân kỷ niệm 25 năm thành lập, CLB đã có trận giao lưu bóng đá với CLB lão tướng Tp. Bắc Ninh tại sân bóng đá Vinaphone Hà Nội. Trận đấu diễn ra trong không khí sôi động, vui vẻ, với tinh thần thể thao hữu nghị, fair play, cũng tràn đầy quyết tâm và nhiệt huyết, mang đến cho khán giả nhiều pha bóng hay và những bàn thắng đẹp mắt. Khép lại chương trình giao hữu, các cầu thủ và cổ động viên hai đội đã có buổi tiệc giao lưu văn hóa văn nghệ nhiều màu sắc, đặc biệt với những làn điệu quan họ đến từ quê hương Kinh Bắc:

“Người ơi! Người ở đừng về!

Người về nơi đó nghiêng mình thiết tha,

Tâm hồn Kinh Bắc bao la,

Câu hò câu ví đậm đà tình quê”

Xen lẫn với những làn điệu đó là sắc màu âm nhạc ca ngợi tình yêu bóng đá, tình yêu quê hương đất nước, với những tiếng hô vang và những tràng pháo tay không ngớt.

25 năm – và trái bóng vẫn lăn

Hai mươi lăm năm trước, chỉ có 14 người cùng đứng ở vạch xuất phát. Hôm nay, gần 100 thành viên đã tìm về với CLB. Con số ấy cho tôi cảm giác rằng điều được duy trì suốt 25 năm qua không đơn thuần là một đội bóng. Đó là một truyền thống.

Một truyền thống bắt đầu từ quyết định của ông Nguyễn Văn Viêm trong ngày 8/9/2001; được tiếp nối bởi sự bền bỉ của ông Bùi Vĩnh Cường cùng các thành viên trong suốt một phần tư thế kỷ; và được trao lại qua từng thế hệ cầu thủ của Bộ Ngoại giao.

Tôi không biết rồi 5 năm, 10 năm hay 25 năm nữa CLB sẽ có thêm bao nhiêu thành viên, bao nhiêu cầu thủ trẻ sẽ khoác áo đội bóng, bao nhiêu trận giao lưu sẽ diễn ra và bao nhiêu thế hệ sẽ tiếp tục gặp nhau trên sân cỏ.

Nhưng tôi tin rằng chừng nào vẫn còn những người yêu trái bóng, vẫn còn những người sẵn sàng dành thời gian cho đội bóng, vẫn còn những người coi CLB như một phần ký ức đẹp của đời công tác, ngọn lửa ấy sẽ còn được truyền đi. Bởi suy cho cùng, điều giữ chân một cầu thủ ở lại với một CLB suốt nhiều năm tháng đôi khi không phải là những chiếc cúp hay những con số trên bảng tỷ số. Đó là cảm giác mình thuộc về một nơi nào đó. Với chúng tôi, nơi ấy là CLB bóng đá của cựu cầu thủ Bộ Ngoại giao.

Hai mươi lăm năm của CLB Bóng đá cựu cầu thủ Bộ Ngoại giao, vì thế, không chỉ được tính bằng thời gian. Đó là 25 năm của những cuộc gặp gỡ, những người đồng đội, những mùa nắng mưa bên sân cỏ – và trên hết, là 25 năm của một ngọn lửa chưa bao giờ tắt.

Trong khuôn khổ buổi giao lưu, ông Ngô Quang Mạnh, Chủ tịch CLB lão tướng Tp. Bắc Ninh, đã tặng kỷ niệm chương và quà lưu niệm chúc mừng kỷ niệm 25 năm thành lập CLB Bóng đá cựu cầu thủ Bộ Ngoại giao.

Thay mặt toàn đội, Chủ tịch Bùi Vĩnh Cường gửi lời cảm ơn chân thành, sâu sắc tới những tình cảm nồng ấm, sự đồng hành và sẻ chia của CLB Bóng đá lão tướng Tp. Bắc Ninh trong suốt thời gian qua.

Chủ tịch Bùi Vĩnh Cường chia sẻ: 25 năm là quãng thời gian đủ cho một mái tóc pha sương điểm màu sương gió, đủ cho một đứa trẻ đến tuổi trưởng thành, đủ cho một cầu thủ thanh niên trở thành lão tướng, đủ để con người ta quên đi một điều gì đó trong cuộc đời, nhưng với CLB Bóng đá cựu cầu thủ Bộ Ngoại giao, 25 năm là niềm tin và tình yêu bất diệt, chúng ta cùng nhìn lại chặng đường tự hào đã qua để viết tiếp những chương mới cho sự phát triển CLB rực rỡ hơn, tươi đẹp hơn, bền vũng hơn! Quá khứ, hiện tại và tương lai luôn chào đón chúng ta - 25 năm ấy lưu giữ biết bao nhiêu tình cảm.

Thành Hải