CLB bóng đá Công an Hà Nội đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Giải vô địch Đua vỏ composite phường Ngã Năm mở rộng năm 2026 dự kiến diễn ra ngày 10.10 tại TP. Cần Thơ đã không được tổ chức do công tác chuẩn bị chưa bảo đảm an toàn. Trước đó, ngày 9.10, một người dân tử vong trong vụ tai nạn vỏ lãi trên đoạn sông bên ngoài khu vực đường đua dự kiến.