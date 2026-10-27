CLB Bóng đá Công an Hà Nội có chiến thắng đầu tiên tại đấu trường châu lục

Sau hai thất bại liên tiếp trước Gamba Osaka và Kashima Antlers, CAHN bước vào trận đấu với quyết tâm tìm kiếm những điểm số đầu tiên. Đội bóng của HLV Mano Polking không có được sự phục vụ của Đình Bắc, trong khi Shanghai Port sở hữu hàng công đáng gờm.

CAHN có chuyến làm khách tại Trung Quốc ở lượt trận thứ ba vòng phân hạng AFC Champions League Elite 2026/27

Dù không được đánh giá quá cao trước trận nhưng CAHN nhập cuộc chủ động và sớm tạo ra cơ hội. Phút thứ 8, Đoàn Văn Hậu phối hợp với Brayan Perea, xâm nhập vòng cấm nhưng cú dứt điểm ở cự ly gần bị hậu vệ chủ nhà ngăn chặn.

Phút 14, Shanghai Port đưa được bóng vào lưới CAHN, song bàn thắng không được công nhận do Wu Lei rơi vào thế việt vị. Đến phút 25, thủ môn Nguyễn Filip cản phá cú sút nguy hiểm của Prince Ampem, giúp đội khách tránh bàn thua.

Phút 35, CAHN vượt lên dẫn trước. Leo Artur căng ngang thuận lợi để Brayan Perea băng vào đệm bóng cận thành, đưa đội khách dẫn 1-0. Tuy nhiên, lợi thế chỉ được duy trì đến phút 44, khi Prince Ampem tung cú sút chạm chân Frans Putros đổi hướng, khiến Nguyễn Filip không thể cản phá. Hai đội khép lại hiệp 1 với tỷ số hòa 1-1.

Đại diện Việt Nam đã tạo ra cuộc rượt đuổi tỷ số trên đất Trung Quốc.

Ngay đầu hiệp 2, CAHN tiếp tục thể hiện khả năng tấn công hiệu quả. Phút 49, Leo Artur đột phá vào vòng cấm rồi tung cú sút chìm, đánh bại thủ môn Yan Junling, đưa đội khách vượt lên dẫn 2-1.

Shanghai Port đáp trả bằng sức ép liên tục và quân bình tỷ số 2-2 ở phút 60. Từ tình huống đá phạt ngoài vòng cấm, Miguel Campos tung cú sút uy lực vào góc cao khung thành, khiến Nguyễn Filip không thể cản phá.

Trong thế trận giằng co, HLV Mano Polking đưa Nguyễn Quang Hải và Lê Phạm Thành Long vào sân ở phút 66 nhằm tăng cường khả năng kiểm soát tuyến giữa. Ba phút sau, CAHN lần thứ ba vượt lên dẫn trước. Leo Artur đột phá từ cánh trái rồi căng ngang để Brayan Perea đệm bóng cận thành, hoàn tất cú đúp và đưa tỷ số lên 3-2.

Bàn thắng cho thấy hiệu quả trong các pha phối hợp tấn công của CAHN. Dù phải thi đấu trên sân khách và không có lực lượng mạnh nhất, đại diện Việt Nam vẫn tận dụng tốt cơ hội trước hàng thủ Shanghai Port, đội bóng đã để thủng lưới nhiều bàn trong những trận đấu trước đó tại đấu trường châu lục.

Kịch tính của trận đấu được đẩy lên cao trào ở phút 74, khi Shanghai Port được hưởng phạt đền sau tình huống Adou Minh phạm lỗi trong vòng cấm. Nguyễn Filip cản phá thành công cú sút 11m đầu tiên, nhưng trọng tài xác định thủ môn CAHN di chuyển khỏi vạch vôi quá sớm và yêu cầu thực hiện lại. Ở lần đá lại, đội chủ nhà vẫn không thể ghi bàn, bỏ lỡ hai cơ hội liên tiếp để san bằng tỷ số.

Những phút cuối, CAHN phải chịu sức ép lớn khi Shanghai Port nỗ lực tìm bàn gỡ. Tuy nhiên, đội khách vẫn bảo toàn được lợi thế, giành chiến thắng 3-2 và có những điểm số đầu tiên tại AFC Champions League Elite 2026/27 sau hai trận thua liên tiếp.

Chiến thắng tại Thượng Hải cho thấy CAHN vẫn có thể tạo ra khác biệt trước đối thủ mạnh nhờ khả năng phối hợp tấn công và tận dụng cơ hội dù đoàn quân HLV Polking không có được lực lượng mạnh nhất. Có được chiến thắng đầu tiên tại sân chơi châu lục cũng là một cú hích tinh thần cho CAHN sau chuỗi trận thất vọng vừa qua.