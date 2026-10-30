CLB Bóng đá Bắc Ninh nhận tài trợ 150 tỉ đồng từ Hội Doanh nhân trẻ thành phố

Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TP. Bắc Ninh Nguyễn Văn Đại phát biểu tại buổi lễ

Tham dự buổi lễ có Phó Chủ tịch UBND TP. Bắc Ninh Lê Xuân Lợi; Phó giám đốc Sở VHTTDL TP. Bắc Ninh Nguyễn Văn Ảnh; Ủy viên Đoàn chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TP. Bắc Ninh Nguyễn Văn Đại; các thành viên trong Thường trực Hội Doanh nhân trẻ; đại diện ban lãnh đạo CLB Bắc Ninh, BHL, tập thể cầu thủ...

Theo thỏa thuận được kí kết, Hội Doanh nhân trẻ thành phố Bắc Ninh cam kết tài trợ cho CLB Bóng đá Bắc Ninh trong 3 mùa giải liên tiếp, kéo dài từ năm 2026 đến năm 2029. Tổng kinh phí tài trợ lên tới 150 tỉ đồng, tương ứng với khoản hỗ trợ 50 tỉ đồng cho mỗi mùa giải.

Việc cam kết nguồn lực tài chính dài hạn này không chỉ khẳng định niềm tin của cộng đồng doanh nhân trẻ đối với định hướng phát triển của đội bóng, mà còn tạo nền tảng vững chắc để CLB Bóng đá Bắc Ninh nâng cao điều kiện tập luyện, thi đấu và chú trọng công tác đào tạo trẻ.

Lễ kí kết tài trợ giữa Hội Doanh nhân trẻ thành phố và CLB Bóng đá Bắc Ninh

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TP. Bắc Ninh Nguyễn Văn Đại bày tỏ sự tin tưởng vào tiềm năng phát triển của đội bóng. Ông cam kết Hội sẽ luôn đồng hành để xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp, lan tỏa giá trị thể thao tích cực và nâng tầm thể thao địa phương.

Đại diện CLB Bóng đá Bắc Ninh trân trọng cảm ơn sự đồng hành thiết thực và khẳng định đây là động lực to lớn để tập thể đội bóng không ngừng nỗ lực, nâng cao chất lượng chuyên môn, thi đấu cống hiến vì màu cờ sắc áo và đáp lại kỳ vọng của người hâm mộ.

Sự hỗ trợ này thể hiện tinh thần trách nhiệm xã hội, góp phần huy động nguồn lực xã hội, tạo sự kết nối giữa hoạt động sản xuất, kinh doanh với phong trào thể dục thể thao, góp phần bồi đắp niềm tự hào và tình yêu bóng đá trong cộng đồng.

Đặc biệt, khoản tài trợ 150 tỉ đồng được kí kết vào thời điểm đội bóng đang có khởi đầu mùa giải mới ấn tượng.

Khoản tài trợ này được kì vọng sẽ truyền thêm tự tin và quyết tâm cho các cầu thủ Bắc Ninh ngay trước cuộc tiếp đón đối thủ HAGL vào lúc 18 giờ chiều nay (30.10) trên sân nhà Việt Yên.