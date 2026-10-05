CLB bóng chuyền nữ Binh chủng Thông tin - Binh đoàn 19 quyết tâm đạt thành tích cao nhất

Sau khi nghe báo cáo, nắm tình hình và đề đạt, nguyện vọng của Ban chủ nhiệm, Ban huấn luyện và các vận động viên (VĐV), Đại tá Vũ Ngọc Khương biểu dương những kết quả CLB đạt được trong thời gian qua, nhất là thành tích nổi bật tại các giải trẻ năm 2026.

Quang cảnh hội nghị.

Để hoàn thành mục tiêu đạt thành tích cao nhất tại Giải bóng chuyền vô địch quốc gia các câu lạc bộ năm 2026, Đại tá Vũ Ngọc Khương yêu cầu Ban huấn luyện tiếp tục nghiên cứu kỹ lực lượng, đấu pháp, sở trường, điểm mạnh, điểm yếu và các VĐV ngoại binh của từng đối thủ để chủ động xây dựng phương án sử dụng lực lượng, đấu pháp phù hợp, linh hoạt, hiệu quả. Tổ chức luyện tập làm quen với điều kiện thời tiết, sân thi đấu; quản lý, nắm chắc tình hình tư tưởng, sức khỏe, thể lực của từng VĐV, kịp thời điều chỉnh cường độ luyện tập, thi đấu, bảo đảm các VĐV có trạng thái tốt nhất khi bước vào giải.

Đại tá Vũ Ngọc Khương yêu cầu Ban huấn luyện duy trì nghiêm chế độ hội ý, họp kỹ thuật trước mỗi trận đấu; phân công cụ thể nhiệm vụ cho từng trợ lý huấn luyện. Mỗi trợ lý phải phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, năng lực chuyên môn, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trong từng bài tập, buổi tập và từng trận đấu, góp phần tạo sự thống nhất, chủ động và hiệu quả trong công tác huấn luyện, chỉ đạo thi đấu.

Tại vòng 2 Giải bóng chuyền vô địch quốc gia các CLB năm 2026, CLB bổ sung 2 VĐV ngoại binh quốc tịch Mỹ là Erika Pritchard và Temi Thomas-Ailara, thi đấu ở vị trí chủ công và đối chuyền. Đại tá Vũ Ngọc Khương yêu cầu Ban huấn luyện và các VĐV nhanh chóng giúp ngoại binh hòa nhập với môi trường tập luyện, thi đấu của CLB; xây dựng sự cởi mở, đoàn kết, chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau; nhanh chóng nắm bắt sở trường, khả năng chuyên môn của từng VĐV để phát huy hiệu quả nguồn lực, tạo sự phối hợp ăn ý giữa ngoại binh và các VĐV trong đội.

Đại tá Vũ Ngọc Khương tặng quà CLB bóng chuyền nữ Binh chủng Thông tin - Binh đoàn 19.

Đại tá Vũ Ngọc Khương yêu cầu các VĐV phải có quyết tâm cao, nỗ lực lớn; phát huy tối đa sức mạnh, kỹ thuật, bản lĩnh trong từng pha bóng, từng set đấu và từng trận đấu; chấp hành nghiêm đấu pháp của Ban huấn luyện; tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, hiệp đồng, lập công tập thể.

Vòng 2 Giải bóng chuyền vô địch quốc gia các câu lạc bộ năm 2026 diễn ra từ ngày 14 đến 25-10, tại Vĩnh Long. Kết thúc vòng 1, CLB bóng chuyền nữ Binh chủng Thông tin - Binh đoàn 19 đang tạm đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng nữ.