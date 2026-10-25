CLB bóng chuyền nữ Binh chủng Thông tin – Binh đoàn 19 lần thứ 13 vô địch quốc gia

Tối 25-10, tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh Vĩnh Long diễn ra trận chung kết nữ Giải bóng chuyền vô địch quốc gia các câu lạc bộ năm 2026 giữa CLB Binh chủng Thông tin – Binh đoàn 19 với Hà Nội Tasco Auto.

CLB Binh chủng Thông tin – Binh đoàn 19 giành thắng lợi thuyết phục. Ảnh: BÓNG CHUYỀN VIỆT NAM

Trận đấu diễn ra hấp dẫn ngay từ set đầu tiên với những pha bóng ăn miếng, trả miếng của cầu thủ đôi bên. Hai ngoại binh Thomas (Binh chủng Thông tin – Binh đoàn 19) và Mihajlovic (Hà Nội Tasco Auto) liên tục để lại dấu ấn với những pha ghi điểm liên tiếp. Cuối cùng pha chắn bóng thành công đã mang về chiến thắng 27-25 cho đội bóng áo lính ở set 1.

Sang set 2, Thomas tiếp tục là cây ghi điểm chủ lực, giúp Binh chủng Thông tin – Bình đoàn 19 dẫn trước đối thủ rất xa. Trong khi đó, Mihajlovic ở tuổi 36 có dấu hiệu xuống thể lực và không thể hiện được nhiều. Với phong độ ấn tượng, đội bóng áo lính thắng 25-17.

Trong set 3, ở tình thế không còn gì để mất, Hà Nội Tasco Auto có những sự điều chỉnh chiến thuật khi Mihajlovic sang vị trí đối chuyền và điều đó đã phát huy hiệu quả. Đội bóng Thủ đô hoàn toàn vượt trội từ sớm và thắng set 3 với điểm số 25-16, rút ngắn tỷ số xuống 1-2.

Đến set 4, trận đấu diễn ra rất căng thẳng, Binh chủng Thông tin – Binh đoàn 19 có ưu thế hơn khi sở hữu ngoại binh Erica Pritchard để xoay tua với Thomas. Thầy trò huấn luyện viên Phạm Văn Long thường xuyên dẫn trước từ 2 đến 3 điểm. Ngoài những pha ghi điểm của các ngoại binh, Kiều Trinh cũng ghi được những điểm số quan trọng, góp phần giúp Binh chủng Thông tin – Binh đoàn 19 giành chiến thắng 25-19 ở set 4.

Giành thắng lợi 3-1 sau gần 2 giờ tranh tài, Binh chủng Thông tin – Bình đoàn 19 bước lên ngôi vô địch quốc gia đầy thuyết phục.

Lần thứ 13 trong lịch sử, đội bóng chuyền nữ Thông tin vô địch giải quốc gia, kể từ lần gần nhất vào năm 2021.