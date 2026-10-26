'Clayface' dẫn đầu doanh thu phòng vé Bắc Mỹ, phim về Elizabeth Holmes bứt phá

Phim kinh dị "Clayface."

Bộ phim kinh dị "Clayface" của hãng Warner Bros. đã dẫn đầu bảng xếp hạng phòng vé Bắc Mỹ cuối tuần qua, trong khi phim tài liệu về nữ tỷ phú Elizabeth Holmes - người đang thụ án tù - vẫn duy trì sức hút sau 2 tuần công chiếu.

Theo ước tính của giới chuyên môn công bố ngày 25/10, màn ra mắt của "Clayface" được đánh giá là khá khiêm tốn khi ra mắt đúng mùa Halloween mà chỉ thu về 24 triệu USD trong tuần đầu công chiếu tại khu vực Bắc Mỹ.

Tại thị trường quốc tế, bộ phim do nam diễn viên Tom Rhys Harries thủ vai đã thu về thêm 19 triệu USD, nâng doanh thu toàn cầu lên 43 triệu USD. Tác phẩm hiện nhận được tỷ lệ đánh giá tích cực 75% dựa trên 158 bài phê bình trên trang tổng hợp đánh giá Rotten Tomatoes.

Kết quả khảo sát ý kiến khán giả do công ty nghiên cứu thị trường CinemaScore thực hiện cho thấy bộ phim đạt điểm trung bình A- trên thang điểm từ A+ đến F.

Trong khi đó, phim tài liệu "You Can See Everything" về cuộc đời nữ tỷ phú Elizabeth Holmes tiếp tục thu về 19,5 triệu USD trong tuần thứ hai công chiếu, nâng tổng doanh thu tại thị trường Bắc Mỹ lên 45,1 triệu USD. Bộ phim xoay quanh câu chuyện về Elizabeth Holmes, người sáng lập và là Giám đốc điều hành công ty Theranos bị kết án tù vì tội lừa đảo.

Theo chuyên gia phân tích David A. Gross thuộc hãng nghiên cứu Franchise Entertainment Research, đây là mức doanh thu cuối tuần cao thứ hai trong lịch sử dành cho một bộ phim tài liệu, chỉ đứng sau “Fahrenheit 9/11” (2004), và ghi nhận mức tăng trưởng rất hiếm thấy lên tới 28% so với tuần đầu ra mắt trước đó.

Một số chuyên gia dự đoán đây có thể là bộ phim tài liệu đầu tiên trong lịch sử nhận được đề cử cho hạng mục Phim xuất sắc nhất (Best Picture) tại giải Oscar.

Vị trí thứ ba thuộc về phim hoạt hình "Wildwood" khi thu về 11 triệu USD trong tuần đầu ra mắt. Bộ phim kể về một cô gái trẻ phải mạo hiểm dấn thân vào khu rừng kỳ ảo sau khi em trai cô bị đàn quạ tha đi.

Chuyên gia Gross nhận định: "Khán giả rất yêu thích bộ phim này, nhưng cần một thời gian chiếu tại rạp rất dài mới có thể thu hồi vốn, hoặc phải đạt doanh thu bứt phá ở thị trường quốc tế, tuy nhiên cả hai kịch bản này đều khó có khả năng xảy ra."

Bộ phim hành động "Street Fighter" của hãng Paramount đã tụt xuống vị trí thứ tư từ ngôi vương bảng xếp hạng tuần trước với doanh thu 8,6 triệu USD.

Vị trí thứ năm thuộc về "Wicker" của hãng Black Bear với mức doanh thu mở màn 5,8 triệu USD.

Top 10 phim ăn khách nhất phòng vé Bắc Mỹ tuần qua: 1. "Clayface" - 24 triệu USD

2. "You Can See Everything" - 19,5 triệu USD

3. "Wildwood" - 11 triệu USD

4. "Street Fighter" - 8,6 triệu USD

5. "Wicker" - 5,8 triệu USD

6. “Other Mommy” - 3,9 triệu USD

7. “Sense and Sensibility” - 3,4 triệu USD

8. “Whalefall” - 3,2 triệu USD

9. “Verity” - 3,1 triệu USD

10. “Resident Evil” - 3 triệu USD./.