Claudia Kim hoá thân khác lạ

Ngày 29/10, đội ngũ sản xuất bộ phim Sacred Jewel đã công bố những hình ảnh đầu tiên của Claudia Kim trong vai diễn của mình. Lấy bối cảnh năm 1258, thời điểm vương triều Goryeo đang dần suy yếu sau hơn 30 năm chiến tranh với quân Mông Cổ, bộ phim kể về hành trình đầy anh dũng của một đoàn hộ tống tiến vào chiến trường để tìm kiếm một báu vật linh thiêng có khả năng bảo vệ đất nước, cùng câu chuyện về một nàng công chúa nỗ lực giải cứu họ.

Claudia Kim vào vai Công chúa Gyeonghwa, con gái út của Hoàng đế. Sau khi trải qua một cuộc hôn nhân chính trị cùng những mất mát đau thương, nàng công chúa đã khép kín trái tim mình với thế giới bên ngoài. Mặc kệ những lời đồn đại hay ánh nhìn soi mói từ xung quanh, nàng sống những ngày lặng lẽ trong cung điện, cho đến khi gặp gỡ và nảy sinh tình cảm với Baek Gyeol, một vị tướng trẻ đầy nhiệt huyết và có tâm hồn thuần khiết, do Ahn Bo Hyun thủ vai.

Ahn Bo Hyun trong vai Baek Gyeol, chỉ huy đặc biệt của đoàn hộ tống và là cựu thành viên của đội cận vệ Hoàng gia. Đây là vai chính đầu tiên của Ahn Bo Hyun trong một bộ phim cổ trang. Được biết, anh đã dành thời gian luyện tập võ thuật để hóa thân thành một nhân vật tinh thông cả cung tên lẫn kiếm thuật.

Trong những hình ảnh vừa được công bố, Claudia Kim toát lên vẻ cao quý của một nàng công chúa với trang phục cầu kỳ, cùng phong thái thanh tao. Trái ngược với vẻ ngoài lộng lẫy đó, ánh mắt lạnh lùng và biểu cảm dè dặt cho thấy tính cách xa cách, khép kín của nhân vật này.

Sacred Jewel được chỉ đạo bởi đạo diễn Jung Dae Yoon, người từng thành công với các tác phẩm Reborn Rich và W, cùng kịch bản được chấp bút bởi Jung Hyun Min, biên kịch đứng sau các bộ phim Jeong Do Jeon và Nokdu Flower. Bên cạnh Claudia Kim và Ahn Bo Hyun, phim còn có sự tham gia của Lee Sung Min, Ha Yoon Kyung và Yoon Kyun Sang.

Phim cũng đã vinh dự được mời tham dự Liên hoan phim Canneseries, nơi Ahn Bo Hyun và Claudia Kim cùng xuất hiện trên thảm hồng. Bộ phim dự kiến ​​sẽ ra mắt trên đài JTBC vào tháng Mười Hai và đồng thời được phát hành rộng rãi đến khán giả toàn cầu thông qua nền tảng Amazon Prime Video.