Biểu tượng ChatGPT của Công ty OpenAI tại một văn phòng ở Washington DC. Ảnh: philstar.com/TTXVN

Vụ việc do nhóm nghiên cứu thuộc công ty an ninh mạng Hacktron thực hiện trong khuôn khổ hoạt động kiểm thử an ninh. Theo nhóm này, cuộc tấn công bắt đầu từ diễn đàn cộng đồng của OpenAI, được vận hành trên nền tảng Discourse. Các nhà nghiên cứu phát hiện một lỗ hổng trong quá trình xử lý hình ảnh, từ đó xây dựng phương thức khai thác để thực thi mã từ xa. Lỗ hổng này liên quan đến thư viện xử lý định dạng ảnh libheif.

Sau khi kiểm soát được môi trường diễn đàn, nhóm tiếp tục khai thác một điểm yếu trong cơ chế đăng nhập một lần (SSO) của OpenAI. Theo Hacktron, chuỗi lỗ hổng này cho phép tiếp cận tài khoản ChatGPT và Codex của một số nhân viên OpenAI. Từ một tài khoản có quyền kết nối với hệ thống phát triển phần mềm, các nhà nghiên cứu đã chứng minh khả năng truy cập môi trường GitHub nội bộ của OpenAI.

Để xác nhận mức độ ảnh hưởng mà không xem các dữ liệu nhạy cảm, nhóm đã sử dụng tài khoản Codex bị chiếm quyền để tạo một yêu cầu thay đổi mã (pull request) vô hại trong kho mã nguồn nội bộ của OpenAI. Nhóm cho biết đã dừng lại trước khi kiểm tra hoặc tải xuống mã nguồn độc quyền.

Điểm đáng chú ý trong vụ việc là vai trò của Claude. Hacktron cho biết ban đầu sử dụng Claude Opus 4.8 để phân tích lỗ hổng và phát triển mã khai thác, song mô hình này gặp khó khăn trong việc tạo ra một phương thức khai thác ổn định. Sau khi Anthropic phát hành Claude Opus 5, nhóm cho biết mô hình mới đã tạo được một phương thức khai thác hoạt động trong vài giờ, giúp rút ngắn đáng kể quá trình kiểm thử. Toàn bộ chuỗi từ phát hiện lỗ hổng đến chứng minh khả năng tiếp cận hệ thống nội bộ được nhóm thực hiện trong chưa đầy 72 giờ.

OpenAI đã khắc phục các lỗ hổng sau khi được thông báo và trao cho nhóm Hacktron khoản tiền thưởng 6.500 USD. Công ty cho biết đã thu hẹp quyền của các mã xác thực đăng nhập cộng đồng, đồng thời thu hồi những mã và phiên đăng nhập có nguy cơ bị ảnh hưởng.

Theo các nhà nghiên cứu, lỗ hổng trong thư viện xử lý hình ảnh không chỉ liên quan đến OpenAI mà có thể xuất hiện trong nhiều sản phẩm sử dụng cùng công nghệ. Hacktron cho biết đang tiếp tục kiểm thử các hệ thống khác, trong đó có những nền tảng công nghệ lớn.

Vụ việc cho thấy AI đang làm thay đổi đáng kể cách thức tiến hành các cuộc kiểm thử an ninh mạng, đồng thời đặt ra những rủi ro mới khi các mô hình AI ngày càng có khả năng hỗ trợ con người phát hiện và khai thác những lỗ hổng phức tạp. Điều đáng lưu ý là trong trường hợp này, AI không hoạt động hoàn toàn độc lập mà được các chuyên gia an ninh mạng sử dụng như một công cụ trong quá trình nghiên cứu và kiểm thử.