Claude tặng một lượt reset toàn bộ hạn mức cho gói Pro, Max, Ultra, Team sau lỗi quota cạn nhanh

Anthropic vừa tặng người dùng Claude trả phí một lượt reset toàn bộ hạn mức sử dụng. Lượt làm mới áp dụng cho các gói Pro, Max, Ultra và Team, bao phủ mọi mô hình AI lẫn mọi loại giới hạn, từ chu kỳ 5 giờ đến quota theo tuần. Động thái này diễn ra sau nhiều phản ánh về việc hạn mức cạn nhanh bất thường do lỗi kỹ thuật.

Thông báo được tài khoản Claude Developers đưa ra vào sáng 11/11 (giờ Việt Nam). Khác với những đợt hỗ trợ nhỏ lẻ trước đây, lần này người dùng được tự quyết định thời điểm nhận lại toàn bộ hạn mức.

Lượt reset hoạt động thế nào và ai được áp dụng?

Khách hàng có thể chủ động kích hoạt lượt reset trong mục Settings > Usage hoặc truy cập clau.de/reset. Thời hạn kích hoạt là trước 14h ngày 10/12 (giờ Thái Bình Dương).

Đại diện Anthropic làm rõ đây là lượt làm mới bổ sung, không làm thay đổi chu kỳ khôi phục mặc định của tài khoản. Nói cách khác, người dùng không được cộng thêm thời gian, nhưng có quyền chọn thời điểm đưa hạn mức về lại 100% khi cần.

Nguyên nhân: lỗi hệ thống khiến quota tiêu hao bất thường

Anthropic thừa nhận một số lỗi hệ thống gần đây khiến tài khoản người dùng tiêu tốn quota nhanh hơn bình thường. Công ty cho biết đang khắc phục các sự cố kỹ thuật này.

Đáng chú ý, hãng cũng nhận định đợt reset riêng cho mô hình Fable hôm 9/11 chưa đủ để giải quyết triệt để vấn đề. Những người đã chạm trần giới hạn tuần trên toàn hệ thống vẫn chưa được bù đắp thỏa đáng, nên lượt reset toàn diện được đưa ra.

Cộng đồng lập trình viên phản ánh gì?

Trong nhiều ngày qua, lập trình viên và người dùng nâng cao liên tục phàn nàn rằng hạn mức Claude "bốc hơi" quá nhanh, nhất là khi dùng công cụ Claude Code. Trên GitHub xuất hiện nhiều phản ánh cho thấy các tài khoản gói Team hay Ultra đắt tiền đã chạm mốc 100% giới hạn tuần chỉ sau khoảng hơn 30 giờ sử dụng.

Với nhóm người dùng thường xuyên chạy tác vụ nặng hoặc lập trình, một lượt làm mới toàn bộ hạn mức mang lại thêm đáng kể thời gian làm việc.

Sức ép pháp lý và bài toán niềm tin

Song song với làn sóng phản ứng từ cộng đồng, Anthropic đang chịu sức ép pháp lý. Theo Reuters, một thẩm phán Mỹ vừa chấp thuận xem xét vụ kiện tập thể liên quan đến cáo buộc quảng cáo gây hiểu lầm về dung lượng sử dụng của gói Claude Max.

Dù vậy, Anthropic khẳng định quyết định tặng lượt reset xuất phát từ mong muốn khắc phục sự cố kỹ thuật và đền bù trải nghiệm cho khách hàng.

Những điểm cần lưu ý

Lượt reset chỉ giải quyết phần hậu quả trước mắt, không thay đổi chu kỳ khôi phục hạn mức mặc định. Người dùng cần kích hoạt trước hạn chót, nếu không sẽ mất quyền lợi này.

Có thể thấy, việc quản lý tài nguyên và giữ niềm tin của người dùng trả phí vẫn là bài toán khó đối với các công ty phát triển AI. Khi hạn mức trở thành yếu tố quyết định trải nghiệm làm việc, sự minh bạch về cách tính và tiêu hao quota càng có ý nghĩa.