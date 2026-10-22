Claude Opus giúp tăng tốc ứng dụng Plex trên TV LG gấp 10 lần

Một chiếc TV LG đời 2019 đã có trải nghiệm sử dụng nhanh hơn đáng kể nhờ ứng dụng do một lập trình viên tự phát triển với sự hỗ trợ của AI Claude Opus. Thay vì chấp nhận việc chờ khoảng 30 giây để mở màn hình chọn hồ sơ trên Plex, người này tạo ra PlxNative, ứng dụng thay thế có thể rút thời gian khởi động xuống còn 3 giây. Kết quả cho thấy tối ưu phần mềm có thể tạo khác biệt lớn ngay cả trên thiết bị đã nhiều năm tuổi.

PlxNative giúp giảm thời gian tải màn hình chọn hồ sơ Plex trên TV LG đời 2019 từ khoảng 30 giây xuống còn 3 giây. (Ảnh: Androidauthority)

Plex là nền tảng giúp người dùng quản lý và phát phim, chương trình truyền hình từ thư viện nội dung cá nhân. Tuy nhiên, trên chiếc TV nói trên, ứng dụng chính thức còn mất thêm khoảng 30 giây để tải giao diện chính, 5 giây để mở menu và 10 giây để hiển thị thông tin phim. Trước tình trạng này, lập trình viên quyết định tìm hiểu sâu hơn về hệ điều hành webOS để xây dựng một giải pháp phù hợp với phần cứng.

Do LG không công khai bộ công cụ phát triển ứng dụng native cho lập trình viên thông thường, quá trình nghiên cứu đòi hỏi kỹ thuật dịch ngược phần mềm. Tác giả root TV để trích xuất thư viện hệ thống, sau đó dùng Ghidra phân tích mã máy. Claude Opus hỗ trợ lần theo các tham chiếu, địa chỉ và chuỗi ký tự nhằm làm rõ cấu trúc chương trình. Dù vậy, AI đôi khi đưa ra nhận định sai, nên mọi giả thuyết đều cần được kiểm tra bằng mã nhị phân và thử nghiệm trên thiết bị thật. Việc root chỉ phục vụ nghiên cứu, không bắt buộc khi cài PlxNative.

Quá trình phát triển ứng dụng cũng gặp nhiều trở ngại kỹ thuật. Một lỗi tràn ngăn xếp liên quan đến phiên bản thư viện SDL đã được LG chỉnh sửa có thể gây ghi đè bộ nhớ. Để giảm nguy cơ phát sinh lỗi tương tự, lập trình viên chuyển phần lớn mã nguồn từ C sang Rust, ngôn ngữ có cơ chế kiểm tra an toàn bộ nhớ trong quá trình biên dịch. Phần giao tiếp với các thành phần native của LG vẫn được giữ bằng C. Bên cạnh đó, giao diện OpenGL được tối ưu thông qua điều chỉnh shader, giảm độ phân giải một số vùng đệm và tái sử dụng kết quả tính toán.

Sau nhiều vòng thử nghiệm, PlxNative có thể hiển thị màn hình chọn hồ sơ trong khoảng 3 giây. Nếu ghi nhớ hồ sơ đã dùng, ứng dụng vào thẳng giao diện chính sau khoảng 4 giây. Phần mềm hỗ trợ TV chạy webOS 4.0 trở lên, phát các định dạng H.264, HEVC và video 4K nếu phần cứng đáp ứng; nội dung không tương thích có thể được máy chủ Plex chuyển mã. Người dùng có thể cài đặt qua LG Developer Mode hoặc kênh Homebrew của webOS.

Claude Opus hỗ trợ phân tích mã máy trong quá trình phát triển ứng dụng, nhưng các kết luận của AI vẫn cần được kiểm chứng trên thiết bị thật.

Dự án cho thấy Claude Opus có thể hỗ trợ lập trình viên rút ngắn thời gian phân tích phần mềm phức tạp, nhưng AI không tự tạo ra toàn bộ kết quả. Thành công của PlxNative còn đến từ kỹ thuật dịch ngược, hiểu biết về hệ thống và quá trình đo đạc, tối ưu trên phần cứng thật. Với những thiết bị cũ, nút thắt hiệu năng đôi khi không nằm hoàn toàn ở phần cứng mà còn ở cách phần mềm được thiết kế và vận hành.

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