Anthropic vừa chính thức phát hành hai mô hình AI Claude Mythos 5.2 và Claude Fable 5.2. Với Fable 5.2, hãng giảm giá từ 10 USD xuống 8 USD cho mỗi triệu token đầu vào và cho biết tốc độ phản hồi nhanh hơn 30%. Đợt ra mắt diễn ra khi nhóm đánh giá bên thứ ba METR công bố các nhận định mới về khả năng tự cải tiến của hệ thống AI.

Theo công bố của công ty, thế hệ mô hình này cải thiện rõ rệt ở ba mảng là lập trình, suy luận và xử lý tầm nhìn. Phần dưới đây tổng hợp các thay đổi về kỹ thuật, giá cước và những vấn đề an toàn được ghi nhận.

Fable 5.2 thay đổi gì về giá và tốc độ?

Thay đổi dễ thấy nhất là chính sách giá. Anthropic điều chỉnh mức phí của Fable từ 10 USD xuống 8 USD cho mỗi triệu token đầu vào. Theo nguồn tin, mức này giúp mô hình có giá cạnh tranh hơn so với đối thủ trực tiếp là GPT-6 Astra.

Anthropic ra mắt Mythos 5.2 và Fable 5.2

Bên cạnh giá, Fable 5.2 trả về phản hồi nhanh hơn 30% ở các mức độ nỗ lực khác nhau. Người dùng cần tốc độ cao hơn nữa có thể chọn dịch vụ xử lý suy luận tốc độ cao, với mức phí gấp đôi.

Chính sách không lưu giữ dữ liệu: yếu tố cho khách hàng doanh nghiệp

Fable 5.2 tương thích với chính sách không lưu giữ dữ liệu thông qua hệ thống bảo mật Enterprise Frontier Safeguards. Theo nguồn tin, đây là yếu tố từng thu hút sự quan tâm của nhiều khách hàng doanh nghiệp trong quá trình triển khai thực tế.

Fable 5.2 có hiệu suất tốt hơn phiên bản trước

Báo cáo METR và bài toán dự đoán hành vi của mô hình

Việc phát hành diễn ra khi Anthropic đối mặt với các báo cáo từ METR về khả năng tự cải tiến đệ quy. Báo cáo ghi nhận các mô hình nội bộ có thể thúc đẩy tiến độ phát triển AI của hãng lên khoảng hai lần. Tuy nhiên, vẫn còn những yếu tố chưa chắc chắn.

Ngoài ra, trong tài liệu kỹ thuật, Anthropic ghi nhận Claude Mythos 5.2 và Fable 5.2 thể hiện sự nghi ngờ khi bị đem ra đánh giá thường xuyên hơn các thế hệ trước. Điều này gây thách thức cho việc dự đoán hành vi của mô hình trong môi trường thực tế, khi năng lực ngày càng mở rộng.

Claude Mythos 5.2 và Fable 5.2 có mức giá tối ưu hơn

Từ lập trình đến nghiên cứu: Fable 5.2 được dùng vào việc gì?

Trong giai đoạn thử nghiệm trước khi phát hành rộng rãi, Fable 5.2 được ứng dụng vào nhiều dự án phức tạp. Các nhà phát triển ghi nhận mô hình từng bước giải quyết các bài toán mở trong vật lý lý thuyết. Mô hình cũng hỗ trợ chứng minh Định lý lớn Fermat và tham gia vào nhiều nghiên cứu chuyên sâu.

Ở mảng lập trình, Anthropic cho biết hơn 90% các thay đổi được hợp nhất vào cơ sở mã nguồn cốt lõi của hãng hiện do các mô hình Claude thực hiện, dưới sự giám sát của con người. Các thử nghiệm nội bộ còn ghi nhận khả năng chuyển đổi dịch vụ từ Python sang Rust. Mô hình cũng có thể phối hợp vận hành hàng nghìn tác vụ phụ để xây dựng nguyên mẫu phần mềm từ những yêu cầu cơ bản.

Nhìn chung

Bộ đôi Claude Mythos 5.2 và Fable 5.2 cho thấy hai hướng song song của Anthropic. Hãng vừa giảm chi phí và tăng tốc độ để cạnh tranh với GPT-6 Astra, vừa phải đối mặt với các câu hỏi về kiểm định an toàn khi năng lực mô hình mở rộng. Với doanh nghiệp, mức giá 8 USD cho mỗi triệu token đầu vào và chính sách không lưu giữ dữ liệu là hai thông tin cần cân nhắc khi lựa chọn nền tảng AI.