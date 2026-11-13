CL về chung công ty với Rosé, chuẩn bị phát hành nhạc mới

Ngày 13/11, THE BLACK LABEL chính thức thông báo ký hợp đồng độc quyền với CL (Lee Chae Rin), cựu trưởng nhóm 2NE1. Đáng chú ý, nữ ca sĩ sẽ tái hợp nhà sản xuất Teddy - người từng đồng hành cùng cô trong quá trình tạo nên hàng loạt bản hit đình đám của 2NE1. Màn kết hợp này nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ, đặc biệt khi CL dự kiến phát hành sản phẩm âm nhạc mới ngay trong tháng 11.

Theo thông báo từ công ty, CL và THE BLACK LABEL quyết định hợp tác dựa trên mối quan hệ tin tưởng cũng như sự ăn ý trong âm nhạc đã được xây dựng suốt nhiều năm. Trước đây, khi cùng hoạt động dưới trướng YG Entertainment, CL và Teddy từng có nhiều lần cộng tác, góp phần tạo nên màu sắc âm nhạc đặc trưng của 2NE1.

THE BLACK LABEL đánh giá CL là một trong những nghệ sĩ có dấu ấn riêng của Kpop. Ra mắt năm 2009 với vai trò trưởng nhóm 2NE1, nữ ca sĩ góp phần mở ra một hướng đi mới cho các nhóm nhạc nữ Hàn Quốc. Không chỉ gây ấn tượng bởi phong cách trình diễn mạnh mẽ, cá tính, CL còn từng bước khẳng định năng lực sáng tác, viết lời và sản xuất âm nhạc, xây dựng thế giới nghệ thuật mang đậm dấu ấn cá nhân.

Sau khi 2NE1 tạo dựng vị thế trên thị trường âm nhạc, CL tiếp tục theo đuổi con đường solo với loạt sản phẩm như The Baddest Female, MTBD và album phòng thu đầu tay ALPHA phát hành năm 2021. Đặc biệt, sau khi kết thúc hợp đồng với YG Entertainment vào năm 2019, nữ ca sĩ chủ yếu hoạt động độc lập và hợp tác với các đơn vị khác trong những dự án âm nhạc.

Việc CL chính thức gia nhập THE BLACK LABEL cũng đánh dấu bước ngoặt đáng chú ý trong sự nghiệp của nữ ca sĩ. Đây là công ty quản lý độc quyền thứ hai mà cô ký hợp đồng sau hơn một thập kỷ gắn bó với YG Entertainment.

Đáng chú ý, màn tái hợp giữa CL và Teddy không chỉ dừng lại ở câu chuyện hợp tác quản lý. THE BLACK LABEL xác nhận nữ ca sĩ đang chuẩn bị phát hành ca khúc mới trong tháng 11, đánh dấu hoạt động âm nhạc đầu tiên dưới mái nhà mới. Công ty cũng cho biết sẽ hỗ trợ CL phát triển và hoạt động tích cực trên nhiều lĩnh vực, đồng thời kỳ vọng sự kết hợp giữa hai bên sẽ tạo nên những màu sắc âm nhạc mới mẻ.

Hiện tại, THE BLACK LABEL là nơi quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Taeyang (BIGBANG), Rosé (BLACKPINK), Jeon Somi, nhóm MEOVV, ALLDAY PROJECT cùng các diễn viên Park Bo Gum, Im Si Wan, Kwak Dong Yeon, Lee Jong Won và vũ công Lee Jung.

Với kinh nghiệm hợp tác lâu năm cùng Teddy, CL được kỳ vọng sẽ có thêm nhiều cơ hội phát huy cá tính âm nhạc tại THE BLACK LABEL. Đặc biệt, sản phẩm mới dự kiến ra mắt trong tháng 11 càng khiến người hâm mộ tò mò về màn trở lại của nữ nghệ sĩ sau thời gian chủ yếu hoạt động độc lập.