Mới đây, CL đã có những chia sẻ đáng chú ý về kế hoạch âm nhạc của 2NE1, đặc biệt là lý do nhóm chưa thể phát hành ca khúc mới dù đã tổ chức concert kỷ niệm 15 năm debut và thực hiện chuyến lưu diễn kéo dài suốt hai năm qua.

Trong video mang tên CL: THE INTERVIEW, được đăng tải trên kênh YouTube chính thức của THEBLACKLABEL ngày 15/11, trưởng nhóm 2NE1 tiết lộ cô từng rất mong muốn nhóm có thể ra mắt một sản phẩm âm nhạc mới nhân dịp kỷ niệm 15 năm hoạt động. Tuy nhiên, kế hoạch này cuối cùng đã không thể thực hiện như dự định.

CL bày tỏ sự tiếc nuối: "Chúng tôi phải kịp chuẩn bị cho dịp kỷ niệm 15 năm debut nên chuyến lưu diễn vẫn được tiến hành mà không có ca khúc mới của 2NE1. Tôi thực sự thất vọng vì chúng tôi không thể phát hành một bài hát mới".

Nữ ca sĩ cho biết cô từng chủ động tìm đến nhà sản xuất Teddy để thảo luận về khả năng thực hiện một dự án âm nhạc. Thậm chí, ý tưởng này ban đầu còn được CL giữ kín với các thành viên còn lại bởi chưa có bất kỳ kế hoạch chính thức nào được thông qua và bản thân cô cũng chưa biết mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào.

Đáng chú ý, CL cũng lần đầu đề cập đến tình hình sức khỏe của Park Bom trong khoảng thời gian đó. Theo nữ ca sĩ, đây là một trong những yếu tố khiến kế hoạch phát hành nhạc mới của nhóm phải tạm gác lại. "Sức khỏe của Bom cũng là điều khiến chúng tôi lo lắng vào thời điểm ấy. Ưu tiên hàng đầu vẫn là để cô ấy hồi phục", CL chia sẻ.

Trước đó, vào tháng 8 năm ngoái, Park Bom đã thông báo tạm ngừng các hoạt động nghệ thuật vì lý do sức khỏe. Việc nữ ca sĩ vắng mặt cũng ảnh hưởng đáng kể đến kế hoạch chung của nhóm. Trong khi đó, Sandara Park đang chuẩn bị cho dự án cá nhân, khiến việc triển khai một sản phẩm âm nhạc mới của 2NE1 càng khó được ưu tiên.

Từ tình hình này, CL bắt đầu cân nhắc một hướng đi khác. Cô chia sẻ từng nghĩ đến việc hợp tác cùng Teddy để phát hành sản phẩm âm nhạc trong năm 2026. Sau những cuộc trao đổi, cả hai đã đi đến quyết định cùng thực hiện album mới.

Ngày 13/11, CL chính thức ký hợp đồng độc quyền với THEBLACKLABEL. Nữ rapper cũng bày tỏ sự hào hứng với dự án lần này khi có cơ hội làm việc cùng nhiều nhà sản xuất, đồng thời tiếp nhận những màu sắc và ý tưởng âm nhạc khác nhau. Theo công ty quản lý, sản phẩm mới của CL dự kiến được phát hành trong tháng 11.

Bên cạnh câu chuyện âm nhạc, Park Bom cũng từng trở thành tâm điểm tranh cãi hồi tháng 3 năm nay khi đăng tải bài viết trên mạng xã hội, đưa ra cáo buộc liên quan đến việc Sandara Park sử dụng chất cấm, đồng thời nhắc đến một số nhân vật từng làm việc tại YG Entertainment như Yang Hyun Suk, Teddy và CL.

Trước những thông tin này, Sandara Park đã lên tiếng phủ nhận, khẳng định bản thân chưa từng sử dụng chất cấm và bày tỏ mong muốn Park Bom có thể giữ gìn sức khỏe. Sau đó, Sandara Park và CL đều được cho là đã bỏ theo dõi tài khoản mạng xã hội của Park Bom.

Những chia sẻ mới nhất của CL một lần nữa thu hút sự quan tâm của người hâm mộ 2NE1. Dù việc chưa thể phát hành ca khúc mới khiến nữ ca sĩ không khỏi tiếc nuối, cô vẫn khẳng định sức khỏe và quá trình hồi phục của Park Bom cần được đặt lên hàng đầu. Với người hâm mộ, điều được mong đợi lúc này không chỉ là màn tái hợp trong âm nhạc mà còn là ngày cả bốn thành viên có thể cùng nhau trở lại sân khấu trong trạng thái tốt nhất.