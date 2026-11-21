Vào ngày 20/11 (giờ Hàn Quốc) CL đã có màn tái xuất đầy ấn tượng trên sân khấu MAMA, mang đến một màn trình diễn tôn vinh cả sự nghiệp solo của chính cô lẫn di sản bền vững của nhóm 2NE1.

Cựu trưởng nhóm 2NE1 đã mở màn chương trình bằng các ca khúc từ ICONIC, sản phẩm solo đầu tiên của cô sau năm năm. Đĩa đơn gồm hai bài hát này, được phát hành dưới sự quản lý của THEBLACKLABEL, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình âm nhạc của cô, đồng thời mang đến cho người hâm mộ cơ hội thưởng thức phong cách âm nhạc mới nhất từ ​​cô.

Tuy nhiên, một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất đêm diễn là khi CL cùng các thành viên Annie, Bailey và Youngseo của nhóm ALLDAY PROJECT trình diễn một liên khúc đặc biệt gồm các bản hit của 2NE1 là Fire và I Am The Best.

Màn kết hợp này khơi gợi niềm hoài niệm trong lòng khán giả khi CL tái hiện những ca khúc mang tính biểu tượng, những bài hát từng góp phần đưa 2NE1 trở thành một trong những nhóm nhạc nữ có tầm ảnh hưởng lớn nhất K-pop. Với chiếc tai nghe và cặp kính râm quen thuộc, CL làm chủ sân khấu bằng sự tự tin cùng phong thái cuốn hút vốn đã trở thành thương hiệu trong các màn trình diễn của cô.

Khoảnh khắc này đặc biệt ý nghĩa đối với Annie. Cô thậm chí đã rơi những giọt nước mắt hạnh phúc khi được đứng chung sân khấu với CL. Phản ứng đầy xúc động này càng làm tăng thêm giá trị cho màn hợp tác, cho thấy trải nghiệm này đặc biệt đến nhường nào đối với thành viên nhóm ALLDAY PROJECT.

CL cũng thu hút sự chú ý với vẻ ngoài ấn tượng: Mái tóc màu bạc cùng chiếc áo khoác bomber bằng vải satin màu đỏ, hoàn toàn hòa hợp với bầu không khí đầy năng lượng. Khán giả liên tục hò reo trong suốt màn trình diễn, trong khi các thành viên nhóm BABYMONSTER cũng được bắt gặp đang nhún nhảy theo những bản hit huyền thoại của 2NE1.

Dù đây không phải là màn tái hợp chính thức của 2NE1, nhưng sự kết hợp giữa CL và ba thành viên từ ALLDAY PROJECT đã tạo nên một màn tri ân đáng nhớ dành cho âm nhạc và tầm ảnh hưởng của nhóm. Đối với những người hâm mộ lâu năm, việc được thưởng thức lại các ca khúc quen thuộc cùng với CL chính là khoảnh khắc đầy hoài niệm và ấn tượng nhất tại buổi lễ.

Với màn ra mắt ICONIC cùng sân khấu bùng nổ lấy cảm hứng từ 2NE1, sự trở lại của CL tại MAMA đã trở thành một trong những điểm nhấn đáng chú ý nhất của đêm diễn.