CL của 2NE1 tái hợp Teddy, mở ra chương mới trong sự nghiệp

Ngày 29/10, THEBLACKLABEL xác nhận với truyền thông Hàn Quốc rằng công ty đang thảo luận về việc ký hợp đồng độc quyền với CL. Tuy nhiên, hai bên chưa công bố thỏa thuận cuối cùng.

CL ra mắt năm 2009 với tư cách trưởng nhóm 2NE1 dưới trướng YG Entertainment. Cùng với Park Bom, Sandara Park và Minzy góp phần đưa nhóm trở thành một trong những cái tên nổi bật của K-pop thế hệ thứ hai.

Những ca khúc như: Fire, I Don't Care, I Am the Best và Come Back Home đã tạo dấu ấn nhờ giai điệu mạnh mẽ, phong cách trình diễn cá tính và hình ảnh khác biệt so với nhiều nhóm nhạc nữ cùng thời.

Ảnh: Soompi

Đứng sau nhiều sản phẩm tiêu biểu của 2NE1 là Teddy, nhà sản xuất từng làm việc lâu năm với YG Entertainment trước khi thành lập THEBLACKLABEL vào năm 2016. Anh tham gia định hình âm thanh và hình ảnh âm nhạc của nhóm, đồng thời sản xuất ca khúc solo The Baddest Female của CL.

Sau khi rời YG Entertainment vào năm 2019, CL theo đuổi con đường độc lập và thành lập công ty riêng mang tên Very Cherry vào năm 2020.

Nữ ca sĩ tiếp tục phát triển phong cách cá nhân, phát hành album phòng thu Alpha năm 2021 và tham gia nhiều hoạt động âm nhạc trong nước lẫn quốc tế. Việc đàm phán với THEBLACKLABEL vì thế được xem là một diễn biến đáng chú ý trong chặng đường tiếp theo của cô.

Nếu gia nhập công ty của Teddy, CL sẽ có cơ hội làm việc trở lại với nhà sản xuất đã đồng hành cùng cô trong thời kỳ đầu sự nghiệp. Đây không chỉ là sự thay đổi về đơn vị quản lý mà còn mở ra khả năng hai bên tiếp tục hợp tác âm nhạc sau nhiều năm hoạt động riêng biệt.

THEBLACKLABEL hiện quản lý và hợp tác với nhiều nghệ sĩ có tên tuổi, trong đó có Taeyang của BIGBANG, Rosé của BLACKPINK, Jeon Somi, MEOVV và ALLDAY PROJECT. Công ty được biết đến với định hướng kết hợp sản xuất âm nhạc và xây dựng hình ảnh nghệ sĩ theo phong cách riêng.

Đối với người hâm mộ 2NE1, thông tin này gợi nhớ giai đoạn nhóm tạo nên nhiều bản hit có sức ảnh hưởng trong K-pop.

Nếu hợp đồng được ký kết, sự kết hợp giữa CL và Teddy có thể mở ra một chương mới, đồng thời khơi dậy kỳ vọng về những sản phẩm âm nhạc mang dấu ấn quen thuộc nhưng được phát triển theo hướng trưởng thành hơn.