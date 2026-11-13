CL chuẩn bị tái xuất trong tháng 11

Ngày 13/11 (giờ Hàn Quốc), The Black Label thông báo CL đã ký hợp đồng độc quyền với công ty. Động thái này đánh dấu màn tái hợp đáng chú ý giữa trưởng nhóm 2NE1 và nhà sản xuất Teddy, người từng góp phần tạo nên thành công của nhóm trong thời gian hoạt động dưới trướng YG Entertainment.

Theo The Black Label, quyết định hợp tác được xây dựng trên nền tảng tin tưởng và mối quan hệ lâu năm giữa CL với nhà sản xuất Teddy sau nhiều năm đồng hành trong âm nhạc.

Công ty xem đây là bước khởi đầu cho hành trình mới của nữ nghệ sĩ, đồng thời cam kết hỗ trợ cô trong các hoạt động sắp tới.

Ảnh: fb CL

Đây cũng là lần đầu tiên sau khoảng 7 năm CL gia nhập một công ty quản lý mới. Nữ ca sĩ rời YG Entertainment vào tháng 11/2019. Sau đó, cô thành lập công ty riêng Very Cherry, đồng thời phát hành album phòng thu đầu tay mang tên ALPHA vào năm 2021.

Những thông tin về khả năng CL gia nhập The Black Label đã xuất hiện từ trước. Ngày 28/10, công ty xác nhận đang thảo luận với nữ nghệ sĩ về một hợp đồng độc quyền. Các báo cáo cùng thời điểm cho biết CL đã hoàn tất quá trình quay MV cho một ca khúc mới, làm dấy lên kỳ vọng về màn trở lại của cô.

Theo thông báo mới nhất, CL dự kiến phát hành ca khúc mới ngay trong tháng 11 và đang chuẩn bị gặp gỡ người hâm mộ trên toàn thế giới thông qua sản phẩm âm nhạc này. Hiện công ty chưa tiết lộ tên bài hát cũng như ngày phát hành cụ thể.

Tại The Black Label, CL sẽ hoạt động cùng dàn nghệ sĩ nổi tiếng như Taeyang (BIGBANG), Rosé (BLACKPINK), Jeon Somi, MEOVV và ALLDAY PROJECT.

Đặc biệt, việc cô tái hợp với Teddy được xem là điểm nhấn đáng chú ý, bởi cả hai từng có nhiều năm hợp tác và tạo nên những ca khúc gắn liền với tên tuổi 2NE1.

Sự trở lại của CL dưới mái nhà The Black Label vì thế không chỉ mở ra chương mới trong sự nghiệp solo của CL mà còn khơi gợi sự mong đợi về màn kết hợp tiếp theo giữa cô và nhà sản xuất từng góp phần định hình âm nhạc của 2NE1.