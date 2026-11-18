Theo MyDaily, ngày 17/11, THEBLACKLABEL đăng tải loạt ảnh concept đầu tiên cho đĩa đơn kỹ thuật số ICONIC của CL trên các nền tảng mạng xã hội chính thức. Trong những hình ảnh được công bố, thủ lĩnh 2NE1 gây ấn tượng mạnh với phong cách thời trang độc đáo, mang đậm dấu ấn cá nhân.

CL xuất hiện trong bộ trang phục trắng có phom dáng rộng, được trang trí bằng họa tiết hình rắn nổi bật. Điểm nhấn đặc biệt nhất chính là mái tóc trắng dài kéo lê trên sàn, tạo nên tổng thể vừa bí ẩn vừa quyền lực.

Thủ lĩnh 2NE1 gây ấn tượng mạnh với phong cách thời trang độc đáo, mang đậm dấu ấn cá nhân.

Từ trang phục đến kiểu tóc, nữ rapper lựa chọn tông trắng làm chủ đạo, tạo sự tương phản với phông nền đen phía sau. Cách xây dựng hình ảnh này giúp CL thể hiện vẻ ngoài sắc sảo, quyến rũ và đầy cá tính.

Ở một bức ảnh khác, nữ ca sĩ chuyển sang phong cách hoàn toàn đối lập khi diện áo hoodie đen trên nền màu đỏ cherry đặc trưng. Sự thay đổi về màu sắc và trang phục tiếp tục làm nổi bật hình tượng mạnh mẽ mà CL theo đuổi suốt nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Loạt ảnh nhanh chóng thu hút sự quan tâm bởi đây là những hình ảnh quảng bá đầu tiên cho màn trở lại solo của CL sau khoảng thời gian dài.

Từ trang phục đến kiểu tóc, nữ rapper lựa chọn tông trắng làm chủ đạo, tạo sự tương phản với phông nền đen phía sau.

Trước đó, ngày 13/11, THEBLACKLABEL chính thức thông báo ký hợp đồng độc quyền với CL, đánh dấu bước ngoặt mới trong sự nghiệp của nữ rapper. Đáng chú ý, việc gia nhập công ty cũng giúp CL tái hợp với nhà sản xuất âm nhạc TEDDY - người từng đồng hành cùng cô và 2NE1 trong nhiều sản phẩm nổi tiếng.

Mối quan hệ hợp tác lâu năm giữa CL và TEDDY khiến người hâm mộ đặc biệt kỳ vọng vào màu sắc âm nhạc mà cả hai sẽ mang đến trong lần tái xuất này. Không lâu sau thông báo ký hợp đồng, CL xác nhận phát hành ca khúc mới ICONIC vào lúc 18 giờ ngày 20/11 (giờ Hàn Quốc), chính thức đánh dấu màn trở lại solo sau 5 năm.

Trước thềm phát hành, nữ rapper cũng chia sẻ một video phỏng vấn, nhìn lại hành trình tái hợp của 2NE1, chuyến lưu diễn kỷ niệm 15 năm ra mắt nhóm cùng quá trình quyết định gia nhập THEBLACKLABEL. Những chia sẻ này phần nào cho thấy CL đang bước vào giai đoạn mới trong sự nghiệp, sau khi cùng các thành viên 2NE1 thực hiện nhiều hoạt động chung.

Với hình ảnh táo bạo cùng sự đồng hành trở lại của TEDDY, ICONIC đang trở thành sản phẩm được người hâm mộ mong chờ. Đĩa đơn sẽ chính thức có mặt trên các nền tảng nghe nhạc trực tuyến vào ngày 20/11, mở đầu cho chặng đường hoạt động solo mới của CL.