City pop bứt phá, đưa làn sóng âm nhạc Nhật Bản ra toàn cầu

Sức hút của city pop lan toả khắp thế giới. Ảnh: AI

Trong tháng 8 vừa qua, hàng chục nghìn người đã đổ về Crystal Palace Bowl ở London để tham dự lễ hội âm nhạc City Pop Waves, với sự góp mặt của nghệ sĩ Nhật Bản Masayoshi Takanaka (73 tuổi), một trong những tên tuổi huyền thoại của dòng nhạc city pop.

Đám đông khán giả có độ tuổi trẻ đáng ngạc nhiên, cùng vẫy tay theo những bản nhạc không lời của nghệ sĩ Takanaka.

Đây là minh chứng rõ nét cho việc thể loại nhạc vốn khá mơ hồ dành của Nhật Bản đã biến đổi thành một thể loại hoàn chỉnh và trở thành một trong những phong cách âm nhạc được gắn với Nhật Bản phổ biến nhất hiện nay.

City pop được biết đến là dòng nhạc Nhật Bản chịu ảnh hưởng của funk, disco, R&B và các âm thanh phương Tây khác, đặc biệt là từ cuối thập niên 1970 đến đầu thập niên 1980, với trọng tâm là một phong cách đô thị, hiện đại và tinh tế.

Trước sự đón nhận đông đảo của khán giả, city pop chưa bao giờ hoàn toàn biến mất khỏi thị trường âm nhạc Nhật Bản. Đến nay, người nghe vẫn say mê những âm nhạc Nhật Bản xưa cũ.

City pop từ lâu vẫn mang đậm dấu ấn internet khi sự lan tỏa và tôn vinh dòng nhạc này chủ yếu diễn ra trên mạng. Một lượng nghe ổn định các bản tái phát hành vật lý và tuyển tập, chẳng hạn loạt album Pacific Breeze của Light In The Attic, đã giúp phong trào hồi sinh này có thêm sức nặng.

Các chuyên gia cho rằng city pop đang dần mang dáng dấp của một thể loại âm nhạc thực thụ hơn là một hiện tượng chỉ tồn tại trên internet.

Chuỗi sự kiện City Pop Waves do nhà tổ chức Live Nation thực hiện đã đưa những nghệ sĩ gắn với dòng nhạc này đến với khán giả tại Mỹ và châu Âu, trong khi Music Awards Japan cũng tổ chức các chương trình mang chủ đề city pop vào tháng 6 vừa qua.

Dấu hiệu rõ nhất cho thấy vị thế mới của city pop có lẽ là việc những người khác bắt đầu sử dụng tên gọi loại nhạc này như một cách gọi tắt cho những dòng nhạc hoàn toàn khác.

Tháng tới, hãng đĩa Đức Habibi Funk Records sẽ phát hành Beirut City Pop, một tuyển tập các ca khúc được phát hành độc lập tại Lebanon trong thập niên 1970 và 1980, khai thác khái niệm và hình ảnh gắn với city pop Nhật Bản trong cách tiếp thị.

Sau đó là tuyển tập Yerevan Nights (Soviet Armenian City Pop 1986 - 1992) của hãng đĩa Mỹ Discotchari, tiếp tục lấy tiêu chí của city pop để áp dụng vào những âm thanh đến từ Đông Âu.

Từ một cách gọi mang tính tiếp thị khá lỏng lẻo tại Nhật Bản, city pop giờ đây đang trở thành một ngôn ngữ chung để khám phá âm nhạc trên phạm vi toàn cầu, có khả năng kết nối những dòng nhạc ra đời cách nhau hàng thập kỷ và cách xa nhau hàng nghìn kilomet.