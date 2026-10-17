Citigroup tìm giải pháp huy động vốn cho ngành năng lượng Việt Nam

Chiều 16/10/2026, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đã tiếp ông Ernesto Torres Cantú, lãnh đạo cấp cao phụ trách hoạt động quốc tế của Tập đoàn Citigroup, đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, ông Ernesto Torres Cantú cho biết Citigroup nhận thấy nhiều cơ hội tham gia hỗ trợ Việt Nam thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế. Đáng chú ý, tập đoàn đang nghiên cứu, tìm kiếm những giải pháp huy động nguồn vốn phục vụ phát triển ngành năng lượng Việt Nam.

Đại diện Citigroup khẳng định sẵn sàng kết nối các nhà đầu tư quốc tế với thị trường Việt Nam, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp trong nước tiếp cận thị trường nước ngoài, mở rộng hoạt động thương mại và đầu tư xuyên biên giới.

Bên cạnh lĩnh vực năng lượng, Citigroup dự kiến tăng cường hợp tác với Bộ Tài chính trong hoạt động phát hành trái phiếu Chính phủ, thu xếp vốn cho các dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia thông qua các tổ chức tín dụng xuất khẩu (ECA) và những giải pháp tài chính có cấu trúc.

Tập đoàn cũng sẵn sàng tư vấn các sáng kiến tối ưu hóa danh mục nợ, phát triển thị trường vốn trong nước, qua đó góp phần đa dạng hóa nguồn lực tài chính phục vụ tăng trưởng kinh tế.

Tuy nhiên, thông tin công bố sau cuộc gặp chưa đề cập quy mô vốn dự kiến huy động, danh mục dự án năng lượng cụ thể hay thời điểm triển khai các khoản tài trợ.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng tiếp ông Ernesto Torres Cantú, lãnh đạo cấp cao Tập đoàn Citigroup. Ảnh: Đức Tuân/Báo Điện tử Chính phủ.

Về phía Việt Nam, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng khẳng định Chính phủ đặt quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân từ 10% mỗi năm trở lên trong giai đoạn 2026–2030, đồng thời duy trì ổn định kinh tế vĩ mô.

Để thực hiện mục tiêu này, Việt Nam định hướng huy động tối đa các nguồn lực xã hội, trong đó có nguồn vốn từ các định chế tài chính quốc tế, nhằm đáp ứng nhu cầu đầu tư và phát triển kinh tế.

Phó Thủ tướng đánh giá cao những đóng góp của Citibank trong hơn 30 năm hoạt động tại Việt Nam, đặc biệt ở các lĩnh vực ngân hàng doanh nghiệp, tài trợ thương mại và quản lý dòng tiền.

Đồng thời, Phó Thủ tướng mong muốn Citibank tiếp tục phát huy vai trò kết nối, thu hút dòng vốn đầu tư chất lượng cao, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào mạng lưới tài chính toàn cầu.

Chính phủ Việt Nam khẳng định luôn coi trọng, lắng nghe và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nước ngoài, đặc biệt là những tập đoàn tài chính lớn của Hoa Kỳ, hoạt động đầu tư, kinh doanh lâu dài tại Việt Nam.

Ngoài các hoạt động huy động vốn và tài trợ đầu tư, Phó Thủ tướng đề nghị Citigroup tăng cường chia sẻ kinh nghiệm quốc tế, phối hợp với cơ quan quản lý Việt Nam trong lĩnh vực chuyển đổi số, thanh toán quốc tế và triển khai những giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp phát triển bền vững.

Một nội dung hợp tác khác được đề cập là việc xây dựng và phát triển Trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM và Đà Nẵng. Phó Thủ tướng mong muốn Citigroup đồng hành, đóng góp kinh nghiệm quản trị, giải pháp công nghệ tiên tiến và các chuẩn mực tài chính quốc tế.

Liên quan đến quan hệ kinh tế Việt Nam và Hoa Kỳ, Phó Thủ tướng đề nghị Citigroup tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, góp phần thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư giữa hai nước.

Nhân dịp Việt Nam đăng cai Năm APEC 2027, Phó Thủ tướng cũng đề nghị Citigroup cử đoàn lãnh đạo cấp cao tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC, qua đó thúc đẩy kết nối đầu tư, chuyển giao công nghệ và mở rộng hợp tác kinh tế.